

Verucchio

23 Aprile 2022

Parcheggio via Marconi a Verucchio.

Parcheggio per disabili di via Marconi, 10 a Verucchio, chiamato “Belvedere”, perennemente occupato da auto e scooter in sosta senza autorizzazione: è la segnalazione di un nostro lettore che argomenta con una foto la situazione. Secondo quanto racconta il cittadino, gli stalli sarebbero sempre “inagibili a qualsiasi ora della giornata, non se ne può più”.