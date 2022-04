A Rimini riparte il Corso di autodifesa organizzato dalla Casa delle Donne: aperte le iscrizioni

Attualità

| 09:25 - 23 Aprile 2022

Corso di autodifesa.

Riparte il corso di autodifesa rivolto alle donne e, dopo l’edizione di novembre, sono riaperte le iscrizioni per la nuova edizione al via il 28 aprile.

Il corso è organizzato dalla Casa delle Donne in collaborazione con Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale che mettono a disposizione gratuitamente propri istruttori, con l'Associazione "Rompi il Silenzio Onlus" per le lezioni teoriche e con l'Associazione "La Pedivella" per le iscrizioni.

La data di inizio è quella di giovedì 28 aprile, per un totale di 10 lezioni, fino a martedì 31 maggio. Il corso si svolgerà tutti i martedì e i giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso la palestra della Scuola Secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, via Coletti 102.

Le lezioni saranno tenute da istruttori dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Locale, in collaborazione con l’Ass.ne Rompi il Silenzio Onlus e l’A.S.D. La Pedivella.

Il corso è gratuito e rivolto alle donne, per iscrizioni e maggiori informazioni contattare la Casa delle Donne ai numeri: 0541 704545/704846 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17; o alla mail lacasadelledonne@comune.rimini.it