Pirata della strada investe un ciclista sulla via Emilia e scappa. E' caccia all'investitore

Cronaca

Rimini

| 09:02 - 23 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Potrebbe avere le ore contate il pirata della strada che nella notte tra giovedì e venerdì ha travolto e investito un ciclista, e poi è fuggito: grazie al sangue freddo dell'amico della vittima, presente al momento dell'incidente, la Polizia Stradale avrebbe già tra le mani il numero di targa dell'auto in fuga. Dunque, questione di ore.



Tutto è successo poco dopo le 3, sulla via Emilia con direzione di marcia Santa Giustina-Rimini: la vittima è un 34enne straniero, che stava raggiungendo la Marr, perché doveva iniziare il turno di lavoro. All'improvviso è stato travolto da un'auto, più o meno all'altezza dell'impresa di costruzioni stradali Pesaresi: un impatto violento, che l'ha scaraventato rovinosamente a terra. Il ciclista è ora ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Infermi, fortunatamente le sue condizioni, nonostante diverse fratture riportate non destano particolare preoccupazione.Il pirata in fuga, come da norma, rischia una denuncia per fuga dal luogo dell'incidente e omissione di soccorso.