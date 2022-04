Big Show a Coriano, scopre in diretta che la fidanzata è stata con il suo migliore amico

Attualità

Coriano

| 17:47 - 22 Aprile 2022

Un fermo immagine della trasmissione Big Show.

"Affacciati alla finestra, amore mio". Questa, di solito, è la frase che ci si aspetta prima di una serenata romantica. Alla star di TikTok Nick Barbiani non è andata proprio così. A Coriano un divertente siparietto con la cantante Cristina D'Avena è andato in onda ieri sera (21 aprile) nella terza puntata del nuovo programma condotto da Enrico Papi, 'Big Show', in onda il giovedì su Canale5.



L'amico influencer Alex Tonti doveva confessargli della 'scappatella' avuta con una sua vecchia fiamma avuta qualche anno prima. Di qui l'idea di Papi di inviare Cristina D'Avena per raccontargli della rivelazione a mo' di serenata: nel cuore della notte e sulle note di 'Kiss me Licia', la cantante bolognese si è letteralmente catapultata sul balcone della abitazione corianese della web star in uno sketch esilarante tra le risate del Teatro Manzoni di Milano che divertito seguiva il tutto. La reazione di Barbiani è tutta da vedere.



