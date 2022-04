Gianni Indino in Sicilia per promuovere Rimini in chiave turistica ed enogastronomica

Attualità

Rimini

| 17:15 - 22 Aprile 2022

Da sinistra Gianni Indino, Emanuele Zappia e Paolo Merci.



Trasferta siciliana per il CAAR di Rimini. Il presidente del Centro Agro Alimentare Riminese, Gianni Indino, è in questi giorni a Catania ospite del presidente del MAAS (Mercati Agro Alimentari Sicilia), Emanuele Zappia, per “Mediterraria Expo – Bio & Excellence”, l’appuntamento dedicato alle aziende dell’agroalimentare che ha visto il ritorno di buyer internazionali, operatori commerciali e visitatori professionali dopo gli anni di pandemia che hanno bloccato questo tipo di manifestazioni. Insieme al presidente Indino anche Paolo Merci, direttore generale del Mercato Agroalimentare di Verona e vicepresidente della rete Italmercati. La rete di imprese di cui il CAAR fa parte ha infatti sostenuto concretamente la prima edizione dell’evento Italbusiness, un grande meeting d’affari che si è svolto sempre al MAAS in concomitanza con Mediterraria.



In queste giornate sono febbrili dunque gli incontri per Indino, che ha avuto colloqui anche con l’assessore regionale all’Agricoltura, Antonino Scilla, l’assessore regionale alle Attività produttive, Girolamo Turano e Angela Foti, deputata regionale e vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana: "Insieme a loro sono state gettate le basi per una sinergia tra i nostri territori, entrambi autentici protagonisti nazionali del settore con svariati prodotti tipici di eccellenza. Inoltre durante incontri programmati, abbiamo avuto numerosi colloqui con buyer europei e giapponesi per attivare scambi commerciali di prodotti agroalimentari, ittici e caseari".



Durante Mediterraria, il Caar ha promosso i prodotti locali, ma anche il territorio in chiave turistica, "dando appuntamento ad imprese, manager e buyer di settore al Macfrut, evento globale di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all’estero che si terrà alla Fiera di Rimini dal 4 al 6 maggio prossimi”.