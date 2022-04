Caro Bollette: "Bene l’apertura alle energie rinnovabili ma attenzione ai tempi"

Attualità

Rimini

| 16:52 - 22 Aprile 2022

Marco Polazzi.

Il governo ha iniziato a discutere in Consiglio dei Ministri a febbraio le misure per contenere il caro bollette stanziando 6 miliardi e il 21 aprile il cosiddetto 'decreto bollette” è diventato legge, prevedendo, tra le altre cose, anche la possibilità di installare pannelli fotovoltaici negli edifici dei centri storici, con la sola esclusione di quelli vincolati.



"Per troppi anni" commenta il Presidente Cna Rimini Marco Polazzi "è stato insensatamente vietato dal RUE vigente l’installazione di termocappotti e/o pannelli, costringendo chi volesse vivere in una casa “green” a trasferirsi in periferia, salvo poi rilevare che il centro storico si spopola e le vetrine dei negozi chiudono. Ora apprendiamo con favore l’intendimento dell’amministrazione di procedere con la variante al RUE, ma è indispensabile trattare la materia con la stessa urgenza con la quale è stata affrontata a livello nazionale, infatti gli incentivi del superbonus 110% prevedono che gli impianti siano installati entro il 31/12/2022. Considerando i tempi tecnici per l'approvvigionamento del materiale, la progettazione, l'installazione e l'allaccio alla rete elettrica, se l'intendimento dell'Assessore Montini non trovasse sbocco in un provvedimento approvato entro l'estate, i cittadini del centro storico perderebbero i benefici previsti dai bonus, subendo un ingiusto danno.



Sono già molti i residenti del centro storico che si stanno attivando per le installazioni dopo essere stati in standby per dieci anni, ora sono determinati ad arrivare fino in fondo e sarebbe un peccato se lo dovessero fare in modo abusivo, ma come dargli torto, hanno dalla loro l’amore per l’ambiente e una legge nazionale che all’articolo 9 contempla la possibilità di procedere all’installazione senza la necessità di acquisire permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Dunque" conclude nella nota Polazzi "se l’amministrazione vuole evitare inutili e dispendiosi contenziosi e mettere i cittadini nelle condizioni di beneficiare delle misure incentivanti previste dal governo, pensi e adotti un percorso accelerato per arrivare in tempi rapidi all’approvazione della variante che porterà benefici per i residenti, per il centro storico, per le imprese e per l’economia del territorio".