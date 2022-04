Tra Folk e Rock: al Pjazza di Bellaria il trio acustico Miami & the Groovers

Eventi

Bellaria Igea Marina

22 Aprile 2022

Miami & the Groovers.

Domenica 24 aprile alle ore 19 tornano in trio acoustic folk Miami & the Groovers, sul prestigioso palco del Pjazza di Bellaria, locale che ha dato i natali artistici ad un musicista come Vinicio Capossela.

Lorenzo Semprini (voce, armonica, chitarra), Alessio Raffaelli (piano, fisarmonica) coadiuvati da un ospite speciale come Elisa Semprini (violino e voce) daranno vita ad un concerto a tinte folk, rock tra brani originale e rivisitazioni di Lou Reed, Bob Dylan, Lumineers, Damien Rice, Bruce Springsteen e ci sarà anche spazio per qualche brano autografo in italiano dall'album solista di Lorenzo Semprini, "44", uscito lo scorso ottobre.

Miami & the Groovers sono una delle rock band indipendenti più apprezzate e seguite in Italia. Fondata nel 2000 da Lorenzo Semprini, leader autore e cantante, hanno prodotto quattro album in studio (Dirty roads 2005, Merry go round 2008, Good things 2012, The Ghost King 2015), un box live cd/dvd (No way back 2013), due ep (Are you ready 2008, Biancorosso 2011), ricevendo ottime critiche ed un appassionato seguito di pubblico

(“È un’esperienza a cui non sei abituato, nemmeno se sei nel rock da quarant’anni come me, quella del rapporto fra Miami & The Groovers ed il proprio pubblico.” Blue Bottazzi).

L’attività live della band conta centinanti di concerti nei maggiori club-locali-teatri italiani, diversi mini tour all’estero (Austria, Svezia, Inghilterra, Stati Uniti) e moltissime collaborazioni in studio e live con artisti come: Alejandro Escovedo, Willie Nile, Joe D’Urso, Jono Manson, Antonio Gramentieri, Southside Johnny, Bill Toms, Elliott Murphy, Jake Clemons, Joel Guzman, Jesse Malin, Graziano Romani, Gang, Alex Valle e tanti altri…

Inoltre Lorenzo Semprini ha partecipato a diverse edizione del Light of day americano ed europeo condividendo il palco con artisti come Greg Trooper, Marah, John Rzeznik (Goo Goo Dolls), Steve Conte (New York Dolls), Bruce Springsteen, ecc.



Ingresso libero, info e prenotazioni 3888912550