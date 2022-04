Traffico di profughi siriani. Condannati a Rimini gli "scafisti di terra"

Cronaca

Rimini

| 16:33 - 22 Aprile 2022

La polizia di frontiera di Rimini blocca un pullman con siriani a bordo, foto di repertorio.



Erano stati ribattezzati "scafisti di terra" e arrestati dalla Polaria di Rimini, coordinata nelle indagini dal sostituto procuratore Davide Ercolani: questa mattina (venerdì 22 aprile) sono stati condannati dal Tribunale Collegiale a pene che vanno dai sei ai tre anni di reclusione.



Era il 2016 quando la polizia di frontiera di Rimini scoprì un giro di immigrazione bloccando un pullman con 250 siriani a bordo, tra cui oltre una cinquantina di bambini, diretti in Danimarca e Svezia su pullman a noleggio. Sbarcati in Sicilia, secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, erano stati spostati in alcuni hotel di Chianciano per poi proseguire verso il Nord Europa. Durante la permanenza negli hotel italiani i profughi non potevano lasciare gli alloggi ed erano costantemente sorvegliati.



Per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina su richiesta del sostituto procuratore riminese, Davide Ercolani, la polizia di frontiera bloccò il principale degli 'scafisti', un siriano condannato a 6 anni di reclusione che, entrato in Italia oltre 15 anni fa, aveva lavorato a Roma presso l'ambasciata della sua nazione d'origine, prima di mettersi in proprio aprendo un'agenzia di intermediazione immobiliare. Aveva poi preso in gestione un hotel e una pizzeria a Rimini. Nell'hotel riminese e in un camping erano stati ospitati diversi siriani poi trasferiti al Nord con pullman a noleggio.



Sei anni di reclusione anche a quello che la polizia definì il capo del gruppo dedito al traffico di profughi, nato in Arabia Saudita 47 anni, residente a Roma. Altri due complici sono stati condannati rispettivamente a 5 e 3 anni di reclusione. L'indagine riminese ha prodotto in seguito diversi processi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in altre province italiane. Al momento la polizia di frontiera di Rimini sta monitorando costantemente i flussi dei profughi dall'Ucraina.