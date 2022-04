Borgo Marina, Renzi chiede sanzioni contro l'abbandono selvaggio di scatoloni e cartone

Attualità

Rimini

| 16:24 - 22 Aprile 2022

Scatoloni ammassati a Borgo Marina (foto Gioenzo Renzi).

Gioenzo Renzi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, punta il dito sul comportamenti degli esercenti di Borgo Marina, lamentando l'abbandono "selvaggio" di imballaggi e scatoloni svuotati dalle merci. "Sarebbe normale, che gli scatoloni di cartone venissero appiattiti per diminuire l’ingombro nei cassonetti, o in attesa della raccolta di Hera trattenuti dentro i negozi, non certo buttati all’esterno dei negozi", evidenzia Renzi, che chiede "il rispetto del regolamento comunale di valorizzazione commerciale e il regolarmento di polizia urbana, per il decoro delle vie e dei marciapiedi". Il rischio è trasformare Borgo Marina "in un bazar". "Visto che i ripetuti inviti personali non vengono recepiti, chiediamo all'amministrazione comunale tramite la Polizia Locale di effettuare controlli in merito e considerato anche il costo del servizio aggiuntivo di raccolta degli imballaggi di cartone, di verificare nell’occasione il regolare pagamento della Tari", chiosa Renzi.