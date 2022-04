Covid Rimini: 414 nuovi casi e i ricoveri in terapia intensiva salgono a 6

Attualità

Rimini

| 16:13 - 22 Aprile 2022

Bollettino Covid 22 aprile 2022.



Nel territorio riminese si registrano 414 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Prendendo i primi cinque giorni della settimana, in totale le positività sono state 1372: in calo prendendo in considerazione lo stesso arco della settimana per il mese di aprile (dal 28 marzo al 1 aprile 1529 casi, dal 4 all'8 aprile 1445, dall'11 al 15 aprile 1567). Ma il dato degli ultimi due giorni registra un incremento significativo e i 414 contagi odierni costituiscono il picco di contagi giornalieri. E dopo diverso tempo i ricoveri in terapia intensiva superano quota cinque: sono sei (+1).



In regione però il dato dei ricoveri in terapia intensiva è sostanzialmente in linea con le ultime settimane. I ricoverati totali sono 37: +4, in quanto non c'è stato nessun paziente dimesso e quattro ingressi. Nei reparti Covid si sale di 10 unità, totale 1429.



I decessi in regione sono 18, nessuno nel riminese, età media 86 anni. I nuovi contagi sono 5.486, tasso di positività al 23,2%.