Un'associazione che unisce gli appassionati di Gaming e Fumetto: è nata 'RivieraNerd'

| 15:59 - 22 Aprile 2022

Riviera Nerd è un nuovissimo gruppo di associazioni legate al mondo nerd dell’area di Rimini, San Marino e zone limitrofe.

Il termine 'nerd' nato qualche decennio fa era legato principalmente ad un ambito tecnologico e a personecon una ridotta propensione alla socializzazione, un po’ il contrario di quello che richiama invece la parola 'riviera', che soprattutto da noi in Romagna è sinonimo di festa e socializzazione.



Oggi il termine Nerd non ha più una connotazione emarginante ma identifica tutte quelle passioni della cultura popolare e cult legate al mondo dell’intrattenimento come cinema e letteratura fantasy e fantascientifica, cartoni e anime, fumetti, giochi da tavolo, giochi di ruolo, tecnologia, videogame, retrogaming e tanto altro.

La fusione di Riviera e Nerd trova quindi perfettamente casa negli obiettivi del nostro gruppo, ovvero divulgare e creare contenuti legati alle nostre passioni in ambienti di condivisone e amicizia.



Attualmente fanno parte di Riviera Nerd 8 associazioni: Zuga Remni di Rimini, Taverna di Sylgar di San Marino, Il Tassello Mancante di Riccione, Il Messicano di Misano, Giocovunque di Rimini, Queers & Dragons di Rimini, SMeSPA di San Marino e La Torre di Morciano.



La presentazione si terrà alla XXIII edizione della San Marino Game Convention, organizzata da ASGS, che si terrà dal 29 aprile al 1 maggio al centro congressi Kursaal di San Marino. In questo evento RivieraNerd parteciperà in un’area tutta nostra con attività continue di gioco da tavolo e gioco di ruolo, l’invito a venirci a trovare e giocare con noi è aperto a tutti, sia appassionati ed esperti che a curiosi e principianti.



Per maggiori informazioni sul nostro gruppo e sulle nostre attività trovate 'Riviera Nerd' nei principali canali social.