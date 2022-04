Parchi Costa, i ponti di primavera nel segno dell'ecosostenibilità

Attualità

Rimini

| 15:42 - 22 Aprile 2022

Panorama di Italia in Miniatura.

I ponti di Primavera (25 aprile e 1° maggio) sono già partiti e i flussi turistici registrano presenze nazionali e straniere in tutta la provincia di Rimini. Oggi i parchi Costa Edutainment tornano a essere destinazione turistica per molte famiglie e gruppi. Altissima l’attenzione da parte del pubblico verso le tre strutture Oltremare Family Experience Park di Riccione, Italia in Miniatura a Rimini e Acquario di Cattolica, che uniscono il divertimento a aspetti e spazi didattici-educativi.



“Costa Edutainment ha consolidato il proprio impegno nei confronti dell’ambiente che si concretizza in numerosi progetti di ricerca e conservazione, nel costante impegno per il benessere degli animali, nella proposta di esperienze ricche di emozioni e sempre volte al rispetto dell’ambiente e della biodiversità – dichiara Patrizia Leardini general manager parchi Costa Polo Adriatico - In linea con la propria mission (informare e sensibilizzare il pubblico alla conservazione, la gestione e l’uso sostenibile degli ambienti acquatici e terrestri per promuovere comportamenti positivi e responsabili) i parchi Costa della Romagna intendono suggerire al proprio pubblico l’adozione di abitudini più virtuose a favore dell’ambiente”.



Si inserisce in questo impegno la challenge Sustain-Ability che il gruppo ha lanciato all’inizio del 2022 per incoraggiare nei dipendenti e nei follower comportamenti virtuosi e sostenibili. Ogni settimana viene proposta una piccola “sfida sostenibile” per contribuire a migliorare l’impatto sull’ambiente, cambiando qualche abitudine quotidiana o prestando più attenzione agli altri.



Da diversi anni i parchi romagnoli si fanno anche promotori di “Salva una specie in pericolo’, progetto nato per contribuire attivamente ai programmi nazionali e internazionali con l’obiettivo di valorizzare e sostenere tutte quelle realtà selezionate che si impegnano concretamente nella tutela e nella salvaguardia delle specie minacciate.