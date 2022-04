Calcio D: Rimini fermato sul pari dal Ghiviborgo, risultati e classifica

Sport

Rimini

| 17:10 - 24 Aprile 2022

Foto Venturini.



Il Rimini viene fermato sul pari dal coriaceo Ghiviborgo. Il Ravenna, rinviata la partita con il Carpi per i casi di Covid che hanno colpito la squadra emiliana, si ritrova a -6. Nelle gare della domenica vincono in casa Aglianese, Fanfulla e Borgo San Donnino.



RISULTATI



Aglianese-Lentigione 3-2 (6' Zagnoni, 28' Michelotto, 39' Staiti, 69' rig. Michelotto, 81' Nieri)

Borgo San Donnino-Tritium 4-1 (28' Lancellotti, 40' Fogliazza, 51' Maspero, 55' Vanni, 60' Abelli)

Fanfulla Sasso Marconi 4-0 (11' Roma, 14' Balla, 75' Spaviero)

Real Forte Querceta-Forli' 0-0

Rimini-Ghiviborgo 1-1 (54' Germinale, 90' Sall)





ANTICIPI



Alcione Milano-Seravezza Pozzi 3-0 (1' Zito, 11' Bangal, 50' Maini)

Correggese-Bagnolese 1-0 (67' Damiano)

Mezzolara-Prato 0-0

Progresso-Sammaurese 0-0



NON DISPUTATA



Ravenna - Carpi (rinviata per Covid)



CLASSIFICA



Rimini 83, Ravenna* 77, Lentigione 74, Correggese e Mezzolara 50; Aglianese 47, Seravezza Pozzi, Forlì, Athletic Carpi*, Prato 44, Sammaurese* e Alcione Milano 43, Fanfulla 42, Real Forte Querceta 39; Ghivizzano* 37, San Donnino 32, Bagnolese 31, Progresso* e Sasso Marconi* 30, Tritium 27.



*Una partita in meno