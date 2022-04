Rimini-Ghivizzano 1-1. Gaburro: 'Più determinazione sotto porta, più personalità nei momenti caldi'

Sport

Rimini

| 21:12 - 24 Aprile 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

C’è amarezza nel dopo partita di Rimini – Ghivizzano tanto più che è stato espulso Mencagli che salterà la prossima partita.

Il trainer del Rimini Marco Gaburro spiega: “Il Ghivizzano è una squadra che contro di noi riesce sempre a capitalizzare al massimo quello che fa. Ci sono avversari che per DNA ti sono indigeste e il Ghivizzano è una di queste. L’avversario oggi ha sfruttato al massimo non posso dire neanche un’occasione, perché ci ha trafitto con un tiro da quasi 30 metri, il tiro della vita. Purtroppo abbiamo sbagliato molto sotto porta e quando sbagli tanto capita che accada come oggi. Noi quest’anno abbiamo vinto una marea di partite per 1-0, quando vinci 1-0 qualcosa all’avversario concedi”.

Gaburro, cosa deve fare il Rimini di meglio?

“Detto che la nostra tenuta difensiva difficilmente può essere criticata, dobbiamo trovare due cose: ancora più determinazione sotto porta, perché possiamo fare meglio rispetto alle ultime partite, e poi più capacità di palleggio quando vedi che il traguardo sta arrivando e vorresti che l’arbitro fischiasse la fine. Bisogna avere personalità nel tenere palla e saperla gestire. Quando sono usciti Tonelli e Gabbianelli, che erano molto stanchi, abbiamo gestito peggio la palla nell’ultimo quarto d’ora perdendo troppi palloni, commettendo errori e permettendo agli avversari di ripartire meglio rispetto al resto della partita più volte anche con un uomo in meno. La nostra tenuta difensiva difficilmente può essere criticata”.

L’episodio del rigore?

“Cosa volete che vi dica? Che era rigore? Era rigore, certo, l’hanno visto tutti”.

Sull’altra sponda Walter Vangioni gongola: “Contro il Rimini, la squadra più forte del girone, abbiamo dimostrato personalità: con un uomo in meno pareggiare a Rimini penso sia una impresa. E’ un punto fondamentale per cercare di uscire dalle zone pericolose anche se non abbiamo fatto ancora niente. Faccio i complimenti ai ragazzi e faccio i complimenti al Rimini, che ad inizio del secondo tempo ha fatto quel forcing e sbloccato la partita mettendoci in difficoltà”.