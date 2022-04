Calcio Eccellenza: Victor San Marino, vincere a Russi e sperare

Sport

| 14:54 - 22 Aprile 2022

Capitan Barone e compagni dovranno infatti riuscire a conquistare negli ultimi 90 minuti della regular season dell’Eccellenza, e su uno dei campi più difficili del campionato, la qualificazione al triangolare playoff tra le seconde classificate dei gironi emiliano-romagnoli.

Attualmente, con 40 punti, gli uomini di mister D’Amore occupano, assieme alla Savignanese, la terza posizione del girone C, a -1 dal Russi secondo classificato con 41 punti. Solo con una vittoria in casa del Russi e un pareggio o una sconfitta della Savignanese contro il Sanpaimola, il Victor San Marino potrà prendere parte agli spareggi regionali alla sua prima partecipazione in assoluto all’Eccellenza.

Il big match tra biancazzurri e neroarancio andrà in scena alle ore 15.30 di domenica 24 aprile allo stadio comunale “Bruno Bucci” di Russi (Ravenna). Nella partita di andata, disputata il 4 dicembre scorso al San Marino Stadium di Serravalle, vinsero per 1-0 i sammarinesi grazie allo stupendo sinistro da fuori di Riccardo Michelucci al 15’ della ripresa. La dirigenza del Victor San Marino invita tutti i supporter biancazzurri ad essere presenti questa domenica pomeriggio al “Bucci” per far sentire il supporto e la vicinanza alla squadra impegnata nella partita più importante della propria stagione.

Gianni D’Amore, allenatore del Victor San Marino, dichiara: “Nella partita di sabato scorso credo siano state diverse le cose fatte bene: abbiamo tenuto un buon ritmo per tutta la gara, fatto un buon possesso palla e creato diverse situazioni pericolose. Purtroppo per noi, è arrivato solo un goal, ma i ragazzi hanno disputato un’ottima partita. Domenica andremo in casa di una squadra davvero molto forte: ottime individualità, un bel gioco, un bravo ed esperto allenatore. Sono anche convinto, però, che i miei giocatori siano pronti e all’altezza di questa sfida. Siamo in un buon momento e lo vogliamo sfruttare; si sono allenati tutti bene e hanno tutti voglia di giocare una partita così importante. Se riproporremo lo stesso atteggiamento di sabato scorso, avremo buone possibilità. Penso che il pubblico si sia divertito sabato scorso ad Acquaviva e invitiamo tutti a seguirci anche a Russi!”.

Mario Barone, capitano del Victor San Marino, afferma: “Non possiamo nascondere che un po’ di rammarico c’è dopo il pareggio interno di sabato scorso: se avessimo battuto la Savignanese, avremmo potuto affrontare diversamente l’ultima partita di campionato a Russi. Tuttavia, siamo comunque consapevoli di aver disputato un’ottima partita contro la Savignanese e saputo reagire al fortunoso gol subito. Sappiamo bene che questa domenica affronteremo il Russi, una grande squadra alla quale va dato merito, così come alla Savignanese, di aver tenuto vivo e reso bello insieme a noi questo finale di stagione. Ciò che conta ora è mantenere la concentrazione alta e avere la stessa determinazione per questi altri 90 minuti perché nulla è andato perduto. Per il secondo posto è tutto ancora da decidere; noi faremo di tutto per provare a raggiungere i playoff!”.