Rimini, primo incontro tra sindaco e nuovo Questore: "arriva un'estate da grandi numeri per il turismo"

Attualità

Rimini

| 14:37 - 22 Aprile 2022

Il nuovo Questore con sindaco e Prefetto.



Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto ieri pomeriggio (giovedì 21 aprile) in Residenza Comunale la visita del nuovo questore di Rimini Rosanna Lavezzaro. “Un’occasione per presentarsi – commenta il sindaco – e per ribadire anche personalmente la massima collaborazione del Comune di Rimini per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Come istituzione non intendiamo tirarci indietro e siamo pronti a fare rete per affrontare la fase che ci attende nei prossimi mesi, che sarà caratterizzata dal ritorno dei grandi eventi e dei grandi numeri in termini di presenze turistiche. E ancora, il tema non più rinviabile del passaggio amministrativo di categoria della Questura di Rimini. Tante questioni, che sono certo affronteremo con spirito di collaborazione. Al questore Lavezzaro l’augurio di buon lavoro”.



Sempre ieri prima visita ufficiale del nuovo Questore al Prefetto Forlenza, presenti anche il comandante provinciale dei Carabinieri Mario La Mura e il comandante provinciale della finanza Alessandro Coscarelli. Tra gli argomenti affrontati, un focus dedicato è stato quello incentrato sulle numerose manifestazioni in programma a Rimini, a partire dalla prossima Adunata Nazionale degli Alpini.