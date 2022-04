Calcio RSM, delineato il Turno Preliminare dei play-off scudetto

Sport

Repubblica San Marino

| 14:14 - 22 Aprile 2022

Finale di stagione regolare col brivido per il Pennarossa di Andy Selva, che ha rischiato di mettere a repentaglio il quinto posto in classifica – il miglior piazzamento per presentarsi al Turno Preliminare dei play-off di campionato – nell’ultimo atto contro il Cosmos. Vantaggio di Chiesanuova alla mezz’ora, grazie alla stoccata di Sebastiani dal limite dell’area: mancino imprendibile per Batori, sugli sviluppi di una palla inattiva. Il Cosmos non vuole però recitare il ruolo di invitato alla festa, così al ventesimo della ripresa ristabilisce la parità grazie al perfetto colpo di testa di Stella. Nel finale Stefanelli sfiora il gol vittoria, negli effetti trovato da Emiliano Dema: subentrato da un quarto d’ora, l’attaccante si fa trovare pronto sulla corta ribattuta di Batori e sigla il prezioso gol del 2-1 in pieno recupero, che fissa il Pennarossa in quinta posizione. Prima della fine, due gialli in un minuto per Stella che lascia anzitempo il campo, allontanato da Delvecchio.

Diventa così inutile, ai fini del raggiungimento del quinto posto, il largo successo del Faetano sul Cailungo. La partita si sblocca dal dischetto poco prima della mezz’ora, quando Villa giudica falloso il contatto tra Censoni e Tamburini. Dagli undici metri trasforma Palazzi, che deve anche ripetere la battuta. Gli uomini di Protti accusano il colpo ed incassano il raddoppio tre minuti più tardi: Giardi imbuca per l’inserimento di Tomassoni, il cui colpo di tacco apre una corsia centrale per Palazzi. Solo l’intervento in extremis di Censoni gli nega il gol con tanto di cucchiaio, ma sul tap-in è lesto Pini che certifica il 2-0. Nella ripresa il Cailungo accorcia con Benedetti al 66’: sinistro potente e preciso dai 25 metri, che non lascia scampo a Luca Rossi. Il Faetano non si scompone e torna a distanza di sicurezza al 73’, quando De Buono si rende protagonista di una cavalcata irresistibile che da centrocampo lo porta di slancio al limite. Il mancino non impatta poi il pallone, che per sua fortuna resta nelle disponibilità di Giardi: il capitano batte di prima intenzione, trovando la deviazione di Censoni ad accompagnare in porta il terzo gol del Faetano. Che arrotonda a quattro a tempo scaduto, grazie al sigillo di Russo: splendida azione verticale, a due tocchi, che si risolve con l’assist al limite di Magno per il partner d’attacco, che apre il piattone e di prima intenzione trafigge Gallinetta – subentrato a La Monaca nell’intervallo. Prima della ripresa del gioco, due cartellini gialli in sequenza per Santucci per reiterate proteste. Successo che non vale il quinto posto per il Faetano, ma consente agli uomini di Girolomoni di scavalcare la Libertas e incrociare il San Giovanni nel Turno Preliminare. Doppia sfida che il tecnico gialloblù dovrà seguire dalla tribuna, viste le due ulteriori giornate di squalifica da scontare in campionato.

Non aveva risvolti di classifica l’incontro tra Virtus e Murata, già certe dei rispettivi piazzamenti. Gli uomini di Bizzotto centrano la quindicesima vittoria nel torneo, che porta i Neroverdi a quota 52 punti in regular season. Già direttamente qualificati per i play-off come quarta testa di serie, Nodari e compagni si impongono di misura sul sintetico di Acquaviva. Determinante il gol di Pietro Sopranzi al 77’, liberato da una bella azione perimetrale davanti ad Achille Terenzi. In precedenza, Sorrentino aveva calciato un rigore sulla traversa.

COPPA TITANO Ora spazio alla Coppa Titano: il trofeo più antico del calcio sammarinese verrà assegnato tra poco più di una settimana al San Marino Stadium (30 aprile, 20:45). A giocarsi l’accesso alla finale saranno le vincenti di La Fiorita-Tre Fiori e Domagnano-Folgore. Incontri di andata e ritorno, programmati per domenica 24 e mercoledì 27 aprile, che potranno protrarsi fino alla lotteria dei calci di rigore in caso di reiterata parità sui 180’ di gioco e negli eventuali tempi supplementari. Ne sanno qualcosa le squadre di Borgagni e Lasagni, che proprio lo scorso anno diedero vita ad una finale decisa dopo una serie di 24 tiri dal dischetto. Difesa da inventare per il Tre Fiori, che non potrà disporre degli squalificati D’Addario e De Lucia, oltre che sull’infortunato Davide Simoncini. Nell’altra semifinale, appiedato dal giudice sportivo Simone Nanni del Domagnano.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su TITANI.TV (clicca qui per accedere), gratuitamente per gli iscritti al canale. Bastano pochi passi per registrarsi sulla piattaforma digitale della FSGC: cliccare su login, inserire la propria e-mail e digitare una password che sarà richiesta ad ogni successivo accesso. Niente di più semplice, per avere il calcio sammarinese a portata di mano e fruibile su qualsiasi dispositivo con un collegamento internet: che sia un televisore, un tablet, un pc o uno smartphone, sarà possibile godersi le due semifinali, con telecronaca in italiano, ovunque ci si trovi.

La finalissima del San Marino Stadium di sabato 30 aprile, invece, sarà distribuita come sempre su San Marino RTV. Eccezionalmente, la gara che assegnerà il primo titolo del 2022 sarà trasmessa in onda anche a livello nazionale sul canale 831 – oltre che su San Marino RTV Sport (ch. 93 DTT).

I biglietti saranno in vendita a partire da lunedì 25 aprile presso la Segreteria Federale della FSGC (tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì, ore 16:00-19:00), nei punti vendita Vivaticket ed online su Vivaticket.com (clicca qui per visitare la pagina). Nel giorno della partita, la biglietteria del San Marino Stadium sarà aperta a partire dalle ore 19:00.

I tabellini

PENNAROSSA

Landi, Mantovani, Martin, Raffelli, Cola, Maioli (dal 46’ Halilaj), Michelotti (dal 60’ Codispoti), A. Conti, Stefanelli, Tiboni (dal 76’ Zago), Sebastiani (dal 76’ Dema)

A disposizione: Semprini, Ottaviani, Rastelli

Allenatore: Andy Selva

COSMOS

Batori, Pari, Zafferani, Sartini, Cavalli, Gjorretaj, Celli, Venerucci, Stella, Ura, Della Valle

A disposizione: Cervellini, Valentini, Zaghini

Allenatore: Massimo Gori

Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Andrea Depaoli e Gianmarco Ercolani

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Marcatori: 32’ Sebastiani, 64’ Stella, 90’+2’ Dema

Ammoniti: Ura, Pari, Stella

Espulsi: Stella (doppia ammonizione)



FAETANO

Rossi, Federico, Fatica, Romagna, Tomassoni (dal 46’ Della Valle), Fall, Palazzi (dal 46’ De Buono), Giardi, Pini (dal 77’ Barretta), Tamburini (dal 55’ Russo), Kalemi (dal 55’ Magno)

A disposizione: Broccoli, Vandi

Allenatore: Maurizio Gasperoni (Girolomoni squalificato)

CAILUNGO

La Monaca (dal 46’ Gallinetta), Censoni, Ferrari (dal 79’ K. Vagnini), Grieco, Quaranta, F. Vagnini (dal 58’ L. Cecchetti), M. Cecchetti (dal 46’ Santucci), Diallo (dal 46’ Senja), Marinaro, Benedetti, Morri

A disposizione: T. Conti

Allenatore: Cristian Protti

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Alfonso Giannotti ed Ernesto Cristiano

Quarto ufficiale: Emiliano Albani

Marcatori: 27’ rig. Palazzi, 30’ Pini, 66’ Benedetti, 73’ Giardi, 90’ Russo

Ammoniti: Censoni, Giardi, Tamburin, Marinaro, Santucci

Espulsi: Santucci (doppia ammonizione)



VIRTUS

Paolini, N. Gori, Nodari, Giacomoni, Castiglioni, Muggeo (dal 66’ Raiola), Alvarez (dal 63’ Golinucci), Magri, Sopranzi (dal 78’ Ciacci), Apezteguia, Sorrentino

A disposizione: Guerra, Angeli

Allenatore: Luigi Bizzotto

MURATA

Terenzi, Valentini, Cangini (dall’85’ Genghini), Toccaceli, Fall, Ricci, Bertozzi (dall’85’ Bernardi), P. Gori (dal 42’ Pari), Carlini, Bruma, Babboni

A disposizione: Castelgrande, Benedettini, Lelli, Comuniello

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Gianluca Ceccarelli

Assistenti: Andrea Zaghini e Laura Cordani

Quarto ufficiale: Luca Tura

Marcatori: 77’ Sopranzi

Ammoniti: Babboni

Note: al 58’ Sorrentino calcia un rigore sulla traversa