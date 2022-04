Attualità

Santarcangelo di Romagna

22 Aprile 2022

Nei giorni scorsi la giunta comunale di Santarcangelo ha approvato un progetto per il miglioramento del manto e la riqualificazione delle strutture stradali in alcune vie della città che, mercoledì 18 maggio, saranno interessate dal passaggio del Giro d’Italia. L’intervento, eseguito dalla società in house Anthea, prevede la manutenzione straordinaria di via di Porta Cervese, via da Serravalle, via Pascoli e dell’area Campana per un costo complessivo di 94mila euro.