Rimini: nuovo progetto, un sentiero che colleghi Castel Sismondo al palazzo Ducale di Urbino

Attualità

Rimini

| 13:32 - 22 Aprile 2022

L'incontro avvenuto questa mattina in Provincia a Rimini.



Questa mattina (venerdì 22 aprile) il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, ha incontrato un gruppo di guide CAI della Valconca e l’esito del confronto è il lancio di un progetto interprovinciale per la realizzazione di un sentiero escursionistico che colleghi il castello Malatestiano di Rimini al Palazzo Ducale di Urbino, un sentiero che potrebbe essere denominato “Sentiero delle Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro”.



L’idea nasce nell’ambito della strategia di valorizzazione della sentieristica provinciale che tra 2021 e 2022 ha visto la Provincia di Rimini finanziare associazioni, Comuni e Unioni di Comuni per progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di quel patrimonio naturalistico che è, appunto, la sentieristica del nostro territorio. Un patrimonio che beneficia dello straordinario lavoro di cura operato dalle associazioni di volontariato.



Nella prossima settimana il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi contatterà il pariruolo della Provincia di Pesaro per proporgli di lavorare insieme al progetto, che, evidenzia Santi, "chiuderebbe il cerchio sull'attrattività della rete sentieristica riminese, aprendola al territorio marchigiano", creando così "un percorso che potrebbe davvero divenire un’eccellenza non solo per le due Province e le due Regioni, ma a livello nazionale”.