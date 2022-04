Rimini, da giugno gli street tutor in azione per controllare la movida Via alla formazione dei facilitatori di strada impiegati in attività di prevenzione dei rischi e mediazione dei conflitti

Attualità Rimini | 13:05 - 22 Aprile 2022 Vecchia Pescheria di Rimini (foto di repertorio).

Venticinque tutori di strada (Street Tutor) entreranno in azione a giugno, a Rimini, per controllare la movida; nel dettaglio per svolgere attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti. Figura professionale di addetto alla sicurezza, disciplinata da una legge regionale del 2003, opera nei luoghi di aggregazione, indossando una pettorina e svolgendo attività preventiva, prima dell'intervento della polizia municipale; il corpo che, nello specifico, si occuperà della formazione dei nuovi operatori, attraverso la fondazione scuola interregionale di polizia locale. Il corso di formazione partirà a breve: sono state infatti approntate le risorse e approvati gli atti ad hoc.



L'amministrazione comunale ricorda che, "sempre nell’ottica della prevenzione dei problemi di sicurezza o di disordine urbano a supportare il lavoro della polizi locale", saranno implementati i sistemi di video sorveglianza del territorio. "Nuove innovative videocamere di tipo “OCR”, ovvero che consentono il riconoscimento e la lettura delle targhe dei veicoli, in aggiunta a quelle già presenti nel territorio comunale", precisano da palazzo Garampi.



