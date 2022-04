Rimini, saranno rimosse le boe dall'invaso del ponte di Tiberio

Attualità

Rimini

| 12:53 - 22 Aprile 2022

Foto Riccardo Gallini.



A distanza di un anno e mezzo dall’accensione dell’installazione pubblica galleggiante, nell’invaso del Ponte di Tiberio, le 208 boe firmate dal designer Giò Tirotto verranno rimosse per far tornare la piazza sull’acqua alla sua conformazione naturale.



Sono dunque gli ultimi giorni per poterle ammirare, 208 come le nazioni del mondo: il 26 e il 27 aprile, condizioni meteo permettendo, avverrà lo smontaggio. Il progetto era stato commissionato al designer Tirotto e curato da Maria Cristina Didero. Le boe saranno smaltite secondo le regole previste per i singoli materiali.