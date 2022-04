Le migliori cose da fare e gli eventi a Rimini fra il 25 aprile e il 1 maggio

Eventi

Rimini

| 12:52 - 22 Aprile 2022

Modena City Rambles.

Tanti gli appuntamenti che dopo la Pasqua portano verso il 25 aprile e il 1 maggio. Tra gli eventi da non perdere in occasione della festa della Liberazione non mancherà la musica con i Modena City Ramblers che si esibiscono in un concerto organizzato nell’area adiacente al Parco Marecchia, portando in tour l’album 'Appunti Partigiani'. Il 30 aprile oltre alla musica jazz al teatro degli Atti, al Parco XXV Aprile va in scena l’anteprima del Marecchia Dream Fest, il concertone del 1° maggio che è al tempo stesso una maratona musicale e un evento di piazza. Per la festa dei lavoratori, anche il Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini riapre al pubblico con un concerto gratuito in cui si esibiscono gruppi musicali locali.



Nei giorni di festa sono tante le opportunità per scoprire un centro storico con un fitto programma di visite guidate e di occasioni per vivere e conoscere gli spazi del polo museale della città, dal Fellini Museum, ai Palazzi d’arte contemporanea Part, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli, che resteranno aperti. Ultime occasioni per partecipare a uno spettacolo teatrale sorprendente, allestito in una cornice unica e suggestiva come quella offerta dagli spazi del nuovo museo di arte contemporanea il PART – Palazzi dell’arte. Lo spettacolo dal titolo ‘Arte’, è ideato e diretto da Gianluca Reggiani e le ultime repliche sono previste sabato 23 e domenica 24 aprile.



I City Tour di VisitRimini prevedono invece uno Speciale Primavera che porterà a scoprire sabato 23 aprile la “Rimini Ebraica" e domenica 24 la storia d’amore di Rimini più intrigante ed emozionante di tutti i tempi: quella tra Sigismondo e Isotta.



Mentre domenica 24 tornano le colazioni al Caffè del Grifone, all'interno del Ridotto del Teatro Galli, chi vuole godersi un vero e proprio pic -nic, tutti week-end di aprile e maggio, è possibile concederselo negli ampi spazi verdi della piazza sull’acqua, a due passi dal Ponte di Tiberio, dove ci si può rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano.



Fino al 29 aprile Rimini celebra il 77esimo anniversario della Liberazione d’Italia con un ampio calendario di iniziative, tra libri, musica, incontri, sport, oltre alla cerimonia ufficiale che si svolgerà la mattina del 25 aprile.



Dopo il week-end continuano gli appuntamenti all’insegna del cinema e della cultura con La Settima Arte - Cinema e Industria, in scena a Rimini dal 27 aprile al 1° maggio con un ricco programma di eventi gratuiti, fino al premio “Cinema e Industria” assegnato al regista e premio Oscar Giuseppe Tornatore da una giuria di esperti presieduta dal celebre regista Pupi Avati.



In teatro va in scena l’happening comico con Paolo Ruffini e gli attori con disabilità della Compagnia Mayor Von Frinzius il 28 aprile al Teatro Galli, che insieme compiono una sorta di indagine, diretta e irriverente, sul significato del concetto di “normalità”. Mentre sabato 30 aprile va in scena lo spettacolo di strada ‘Come crepe nei muri’, frutto di un lungo percorso creativo del Teatro Due Mondi in collaborazione di Senza Confini, laboratorio di teatro partecipato comunitario, al C.E.I.S. di Rimini.



Per tutta la primavera non mancano gli appuntamenti sportivi, come i tornei di pallacanestro giovanile, il pugilato dilettantistico, il Campionato Nazionale Fesik di karate all’RDS Stadium, fino alla Camineda straca, manifestazione podistica non competitiva a cura di UISP per la Festa della Liberazione. Dal 25 aprile e per tutta l’estate inizia l’UpSummerCup di tennis e padel al Circolo Tennis di Torre Pedrera, mentre tante sono le opportunità all’insegna dello sport e del benessere aperte a tutti. Al Teatro Galli si svolgono le Masterclass del concorso internazionale Noureev.



Ecco il calendario, giorno per giorno:



fino all'8 maggio 2022

Rimini, sedi varie

Fellini Open

Mostre, convegni, rassegne e festival, un ricco calendario di eventi per celebrare Federico Fellini e il cinema. Una primavera ricca di eventi quella offerta dal cartellone di iniziative che racconta con immagini e parole il cinema del regista italiano più celebrato nel mondo. Un programma articolato, che si svolge nelle sedi del Cinema Fulgor e del Palazzo del Fulgor, del Teatro degli Atti e della Cineteca, capace di coinvolgere differenti partner istituzionali e culturali, il tutto all’insegna del grande cinema. Una iniziativa che accompagna e valorizza il percorso espositivo di FM – Fellini Museum, il museo diffuso su tre spazi, da poco completato.

Info: 0541 793781 - 793872 – 704494/96 museofellini@comune.rimini.it





24, 25, 29 aprile 2022

Rimini, varie sedi

77° Anniversario della Liberazione d’Italia

Libri, musica, incontri, sport. Momento principale della settimana di iniziative è la cerimonia ufficiale di lunedì 25 aprile : appuntamento alle 9 in piazzale Roma, al Parco Cervi, con autorità, delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, studenti, cittadini. Dopo la posa della corona al monumento della Resistenza, il corteo partirà e si concluderà in Piazza Cavour con l’orazione celebrativa. Il calendario di appuntamenti in collaborazione con ANPI Rimini e l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea, prevede:

Domenica 24 aprile alle 14, deposizione dei fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascisti e a seguire, alle 17 nel Cortile di Palazzo Gambalunga, musica con “Una canzone per la Resistenza. Sfiorisci bel fior” di Enzo Jannacci, concerto per festeggiare i 50 anni dell’Istituto storico di Rimini. Voce e arrangiamento di Sara Jane Ghiotti, accompagnata dal Quartetto Aria. Previsto anche un intervento letterario di Silvio Castiglioni, che leggerà “Una questione privata” di Beppe Fenoglio.

Venerdì 29 aprile spazio all’approfondimento con l’incontro dedicato a ‘Le stragi nazi-fasciste in Italia’ alla Sala convegni della Palazzina Roma di Piazzale Fellini (ore 17.30), che vedrà dialogare Marco De Paolis, Procuratore militare generale della Corte d’Appello di Roma e Paolo Pezzino, Presidente Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Condurrà la conversazione Antonio Mazzoni. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Il Borgo della Pace.





29 aprile 2022

Sedi varie, Rimini

Magistra Vitae. Incontri con le storie e la storia. Libri

Rassegna dedicata alla storiografia contemporanea

Continuano, in una nuova edizione, gli appuntamenti con la Storia, organizzati all’inizio degli anni Duemila dall’Istituto storico di Rimini e dalla Biblioteca civica Gambalunga. Questa prima rassegna è dedicata alla presentazione di libri legati al territorio riminese o ai temi del calendario civile.

Venerdì 29 aprile al Palazzo del Turismo (Piazzale Fellini, 3), ore 17,30 in occasione della pubblicazione del libro La strage di Fragheto e il processo di Verona, a cura di Antonio Mazzoni (Viella, 2022) si svolge la conversazione sul tema: Crimini e sentenze. Conversazione su stragi nazi-fasciste e giustizia. Intervengono: Marco De Paolis (Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma) e Paolo Pezzino (Presidente Istituto nazionale Ferruccio Parri). Coordina Antonio Mazzoni.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti info: istitutostoricorimini@gmail.com





26, 28 aprile 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Fellini Open - Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor.

Il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi. Prossimi appuntamenti:

giovedì 21 aprile: rassegna I coetanei - LE COPPIE di Mario Monicelli, Alberto Sordi e Vittorio De Sica (Italia 1970, 118’)

martedì 26 aprile: Rassegna Felliniana - TRE PASSI NEL DELIRIO di Roger Vadim, Louis Malle e Federico Fellini (Italia/Francia 1968, 116’)

giovedì 28 aprile: Rassegna I coetanei - RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A RITROVARE L’AMICO MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA? di Ettore Scola (Italia 1968, 132’)

L'ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 €

Ore 16.00 Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it





22 – 24 aprile 2022

Rimini, teatro Galli

Masterclass del concorso internazionale Noureev

In vista della terza edizione del Concorso Rudolf Noureev, che si terrà a Rimini in luglio, sono programmate a Rimini due sessioni di Master classes dal 22 al 24 aprile e dal 9 al 12 giugno. A prendersi cura dei ragazzi, con un rigore ormai inusuale, sono proprio i danzatori e le ballerine che hanno avuto il privilegio di ballare direttamente con quel genio riconosciuto della danza che li ha formati e plasmati, le Etoiles e Docenti Charles Jude, Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli. E’ attraverso di loro che passa oggi il testimone della “lezione Noureev” alle nuove generazioni. Info: www.concoursrudolfnoureev.org





22 aprile 2022

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via dei Cavalieri, 22 - Rimini centro storico

Di storia in storia

Letture per bambini con i lettori volontari al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio

I Lettori Volontari della Biblioteca Gambalunga propongono la lettura di storie rivolte ai bambini di varie età.

La prenotazione è obbligatoria esclusivamente al numero di telefono 0541 704485 (Biblioteca Ragazzi).

Orario: mercoledì 13, 20 aprile alle ore 16.15; venerdì 22 aprile alle ore 10.15

Ingresso libero Info: 0541 704485 biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it





22 - 25 aprile 2022

Palasport Flaminio e palestre varie, via Flaminia, 28 – Rimini

14° Memorial "Claudio Papini"

Torneo di pallacanestro giovanile

Torna l'appuntamento con il Memorial "Claudio Papini", indimenticato maestro di basket, dedicato alla pallacanestro giovanile, giunto quest'anno alla 14° edizione. Le categorie in gara vanno dagli Aquilotti (nati nel 2011) agli Under 16. Le gare hanno inizio nel pomeriggio del 22 aprile fino alla mattina del 25 aprile con le finali e le premiazioni. Info: www.insegnarebasket.it/14-memorial-claudio-papini-2022/





23 e 24 aprile 2022

Rimini, Museo di Arte Contemporanea PART

ARTE al Part

Uno spettacolo teatrale tratto dal testo ARTE di Yasmina Reza con l’ideazione e la regia di Gianluca Reggiani e interpretato da Olivier Gasperoni, Francesco Montanari e Gianluca Reggiani.

Nella sala dell’Arengo va in scena, per la seconda settimana, la pièce dell’attrice e sceneggiatrice francese che scava nei meccanismi del perbenismo e del classismo sociale e culturale, mettendo in luce quelle ombre che stimolano, più che risposte, ulteriori domande sulla reale qualità e sul valore delle relazioni interpersonali. Uno spettacolo allestito in una cornice unica come quella offerta dagli spazi del PART.

Ore: 17. Per ogni replica c'è una disponibilità di 35 posti. Si accede pagando il biglietto intero di ingresso al Museo Part. Biglietti su www.ticketlandia.it Per ogni biglietto d'ingresso verrà consegnato un biglietto omaggio utilizzabile entro il mese successivo.

Info: 0541.704415 www.palazziarterimini.it www.museicomunalirimini.it





tutti i sabati e le domeniche di aprile e maggio, eccetto 7 e 8 maggio

piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio pic nic alla piazza sull'Acqua

Nella splendida cornice della piazza sull'Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pic nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l'orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo. Per info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic

Orario: alle 12.00 e alle 12.30 A pagamento Info: 0541 53399 info@visitrimini.com





sabato 23 e domenica 24 aprile 2022

Nuovo Palazzo dello Sport, RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Campionato Nazionale Fesik di karate

Campionato Nazionale Fesik di karate, in cui gareggiano i ragazzi e le ragazze tra i 6 e i 14 anni, per le classi Kata e Kumite. Info: 0323 1976660 support@fesik.org





23 - 24 aprile 2022

Rimini

Il Velocifero: XXXIX° Raduno 'Il Primavera di Augusto Farneti'

Rimini e i borghi romagnoli. Escursione turistica per moto d'epoca

Un’escursione turistica per moto d’epoca e d’interesse storico collezionistico, costruite entro il 1963.

Organizzato da "Il Velocifero", la manifestazione si svolge su un tratto stradale di circa 150 Km totali, di percorso pianeggiante. Le auto resteranno in mostra all'Embassy e all'Hotel Ambasciatori, a partire dalle ore 17.30 di sabato 23 aprile, per poi ripartire alle ore 9.00 del giorno dopo. Iscrizione a pagamento. Info: 0541 390996 info@ilvelocifero.it





24 aprile 2022

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto, 162 – Rimini

Colazione & Film al cinema Fulgor

La domenica mattina tornano i grandi classici accompagnati dalla colazione offerta dal cinema nell'elegante foyer del Fulgor. Sono proposti, all'interno delle due sale, due diverse pellicole la cui proiezione segue alla colazione.

Domenica 24 aprile viene proiettato il film di Hayao Miyazaki, Nausica della Valle del Vento.

Orario: dalle ore 10:00 Colazione, dalle ore 10:30 Proiezione

Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 info@cinemafulgorrimini.it





24 aprile 2022

Viserba, Lungomare e piazza Pascoli

Epoca di Vino

Esposizione di auto d'epoca dagli anni 30 agli anni 80 e degustazione di vini attraverso l'evoluzione del mondo enologico. Il Raduno delle auto d’epoca prevede la sfilata fino al porto (ore 10.30). Spazio all’intrattenimento con lo spettacolo in piazza del comico Duilio Pizzocchi in una versione inedita e con la musica live che accompagnerà l'esposizione di auto d'epoca sul lungomare. A cura del Comitato turistico di Viserba.

Orario: dalle 10.00 alle 21.00. Info: www.viserba.com





24 aprile 2022

Teatro Amintore Galli (Bar Grifone), piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Colazione al Teatro Galli - English Breakfast

Colazioni tipiche di altri paesi, servite fra i grifoni dorati del Teatro Galli.

L'appuntamento è dedicato all'Inghilterra: all'interno del Teatro Galli, in un luogo dove la contemporaneità convive col fascino del passato sarà possibile gustare una sfiziosa colazione inglese godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari.

Orario: 1° turno: 9:00-10:30; 2° turno: 10:40-12:00 A pagamento. Info: 0541 53399 info@visitrimini.com





24 aprile e ogni ultima domenica del mese (eccetto luglio e dicembre)

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 9 alle 18.30. Info: riminiantiqua@gmail.com





24 aprile2022

via IV Novembre - Rimini centro storico

Domeniche ad Arte

Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica, in cui vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale. A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19. Ingresso libero Info: assartisticamorripizzioli@legalmail.it





25 aprile 2022

Centro Sportivo Viserba Monte, via Marconi, Viserba – Rimini

48° Camineda straca

(10° Trofeo Gianfranco Drudi - 42° Trofeo Giorgio Pulazza - 39° Trofeo Liberazione)

Camminata ludico motoria e podistica non competitiva organizzata da Uisp Rimini in collaborazione con l'ASD Celle Pecore Nere. Come da tradizione, la manifestazione ritorna per la Festa della Liberazione.

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 Info: 0541.77291 rimini@uisp.it





lunedì 25 aprile 2022

Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi – Rimini

Modena City Ramblers in concerto

In occasione della festa della Liberazione, la band modenese si esibisce in un concerto organizzato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori, nell’area adiacente al Parco Marecchia. Tocca così Rimini il tour celebrativo dell’album 'Appunti Partigiani', Disco d’oro pubblicato 15 anni fa dalla band e che, a Rimini, segna la sua celebrazione in congiunzione con la lotta partigiana e la Liberazione, due temi che hanno grandemente segnato la storia della città e dei suoi abitanti e che verranno ricordati in musica.

Ore 17.30 ingresso libero Info: www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori/





lunedì 25 aprile 2022

piazza Pascoli - Viserba Rimini

Festa della Liberazione a Viserba

In occasione dell'anniversario della Liberazione d'Italia, il Comitato Turistico di Viserba, in collaborazione con il laboratorio urbano della memoria, Ippocampo Viserba, propone un momento di discussione storica, con la proiezione di immagini e documenti risalenti al secondo dopoguerra, sul territorio riminese.

Segue uno spettacolo comico di magia e giocoleria con Checco Tonti e Luca Regina.

Orario: alle 15.30 discussione storica alle 16.30 spettacolo comico

Ingresso libero Info: comitatoturistico@viserba.com





dal 25 aprile al 20 settembre 2022

Rimini, Circolo Up Tennis di Torre Pedrera

UpSummerCup

Campionato amatoriale di tennis e padel, a cui possono partecipare le squadre che si affrontano durante i week-end estivi, da venerdì a domenica. I vincitori delle varie tappe, dove i club si incontrano in riviera per giocare, sfidarsi e condividere una vacanza sportiva, si giocheranno il trofeo UPSUMMERCUP nel master conclusivo di settembre.

Info: www.facebook.com/circolouptennistorrepedrera/





da mercoledì 27 aprile a domenica 1 maggio 2022

Rimini, sedi varie

La Settima Arte - Cinema e Industria

La Festa del Cinema a Rimini.

Incluso nella Rassegna Fellini Open, torna a Rimini la quarta edizione della manifestazione organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor e Università degli Studi di Bologna - Dipartimento delle Arti, in collaborazione con il Comune di Rimini. Un’occasione di incontro, unione ed approfondimento che nasce con l’obiettivo di diffondere i valori dell’industria cinematografica e sostenere il settore e tutto il suo indotto. Le giornate che quest’anno crescono a cinque si articolano in un programma di eventi gratuiti, con proiezioni, masterclass, momenti formativi, fino alla cerimonia di consegna del premio “Cinema e Industria” assegnato da una giuria di esperti presieduta dal celebre regista Pupi Avati. Nel 2022 il Premio ad honorem va al regista e premio Oscar Giuseppe Tornatore, che riceverà il riconoscimento il 30 aprile al Teatro Galli di Rimini insieme agli altri premiati Tempesta (Premio alla produzione), Vision Distribution (Premio alla distribuzione) Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi (Premio artistico), Carlotta Cristiani (Premio al montaggio). Ad ospitare le giornate del cinema sono vari luoghi della città. Ingresso libero

Info: comunicazione@lasettimarte.it







27 aprile, 4, 17, 23 maggio 2022

Cinema Tiberio, via San Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Doc in Tour 2022

Rassegna film documentari in Emilia Romagna con lo scopo di distribuire nelle sale cinematografiche opere documentarie nelle diverse forme espressive: dal documentario creativo al reportage, inchiesta, dall’indagine storica alla riflessione di saggistica ecc. L’edizione 2022 di Doc in Tour è promossa e organizzata da Regione Emilia-Romagna, Fice Emilia-Romagna (Federazione italiana cinema d’essai), D.E-R, Associazione dei documentaristi emiliano-romagnoli e Progetto Fronte del Pubblico/Fondazione Cineteca di Bologna.

Mercoledì 27 aprile, ore 21:00 Italicus. La verita’ negata di Enza Negroni. Documentario, Italia 2021 – Durata: 65’

Ore 21.00 I biglietti sono disponibili in prevendita su LIVETICKET oppure alla cassa del Cinema.

Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it





giovedì 28 aprile 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

UP&Down

Spettacolo teatrale a cura di Vera srl, il progetto UP&Down è nato nel 2015 dalla collaborazione tra Paolo Ruffini e la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, un esempio di teatro integrato, composta in prevalenza da attori disabili. Lo spettacolo teatrale è un happening comico, disobbediente e commovente, che ha come filo conduttore le relazioni, tra cui la relazione con il tempo, con le emozioni, con la diversità. Attraverso il filtro dell’ironia si indaga l’abilità e la disabilità alla felicità, offrendo al pubblico una vera e propria esperienza in cui le distanze tra palcoscenico e platea si annullano, e alla fine attori e spettatori si trovano per condividere un gesto rivoluzionario: un grande abbraccio.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 346 3078370 info@vera.it







giovedì 28 aprile 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna 'Meglio al Cinema' con film in lingua originale e sottotitoli in italiano

Il Cinema Tiberio propone film in versione originale sottotitolati in italiano a seconda della disponibilità

Giovedì 28 aprile alle ore 17:00 e 21:00 proiezione della versione originale inglese sottotitolata in italiano del film BELFAST. A pagamento € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it





sabato 30 aprile 2022

piazzetta del C.E.I.S., via Vezia, 2 - Rimini centro storico

Come crepe nei muri

Dopo un tour in 8 piazze europee, lo spettacolo di strada approda a Rimini. L'evento è frutto di un lungo percorso creativo che dal 2011 il Teatro Due Mondi attua con la collaborazione di Senza Confini, laboratorio di teatro partecipato comunitario. Una pièce che parla di muri e di barriere fatti di pietra e filo spinato, che possono diventare invalicabili, ma anche di come spesso è la difficoltà di relazione tra le persone o con se stessi, che crea muri di diffidenza o confini individuali. Un’occasione di riflessione sull’importanza dell’ascolto e della conoscenza contro il pregiudizio della paura dell’altro. Evento organizzato in collaborazione con il CEIS Rimini e Alcantara Teatro.

Per partecipare è necessaria la prenotazione compilando il form su: www.educaid.it

Ore 17.00 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria Info: educaid-ngo@educaid.it





30 aprile 2022

Rimini, Palasport Flaminio

XXV Memorial Cav. Biagini Oreste

Manifestazione sportiva di pugilato dilettantistico durante la quale i migliori pugili di ‘Rimini Boxe Biagini’ incontreranno una selezione di pugili italiani. Info: www.facebook.com/riminiboxebiagini/





sabato 30 aprile 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

International Jazz day: Tunes Matter

In occasione del Jazz Day, Rimini Jazz Club propone un viaggio filologico per valorizzare la bellezza e la particolarità dei temi jazzistici: dal raffinato mistero di Ellington all'eleganza di Berlin, dall'ironico romanticismo dei brani di Rodgers and Hart alle note accattivanti di Porter e a quelle maestose di Gershwin. Sul palco due musicisti molto apprezzati della scena jazz italiana, Marco Bovi alla chitarra ed Emiliano Pintori all'organo. Ospite speciale della serata sarà Eloisa Atti, cantante e songwriter legata ai due artisti da anni di collaborazioni e amicizia.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 340 2855173 riminijazzclub@gmail.com





sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 2022

Parco Marecchia (XXV Aprile), Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia Dream Fest

Il Concerto del Primo Maggio è una maratona musicale e un evento di piazza al tempo stesso, che coinvolge persone di tutte le età. Tante le band si alternano dallʼora di pranzo fino a sera sul palco. Nella splendida area del Parco cittadino viene allestito un vero e proprio villaggio, con stand gastronomici e un'ampia area giochi per bambini. La giornata del Primo Maggio sarà preceduta da un’anteprima sabato 30 aprile divisa in due momenti: da un lato un contest di band riminesi emergenti con i più giovani che si alternano sul palco sul palco, seguito da una serata tutta da ballare con "Satellite in the Park".

Orario: sabato: 17 – 24; domenica 12 – 24. Info: www.marecchiadreamfest.it





1° maggio 2022

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387

Concerto al Parco degli Artisti

In occasione della festa dei lavoratori, il Parco degli Artisti apre al pubblico con un concerto gratuito con gruppi musicali locali, a cominciare da Bar Mario (Ligabue Tribute Band), Sergio Casabianca e le Gocce, Irol & KD ONE Kali Black Family, Low Faro (Psych dub), EOS Quartet, Cumbia Poder (musica Argentina).

Orario: dalle 16 alle ore 22. Info: Info: pagine facebook Parco degli Artisti di Rimini e Sorridolibero





da Pasqua a metà ottobre 2022

piazzale Boscovich, 1 - Rimini zona porto canale

La ruota panoramica

La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L'attrazione resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. A pagamento. Info: info@lagranderuotapanoramica.it





MUSEI & MOSTRE





Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM - Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello da settembre a maggio: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Orari visita Palazzo del Fulgor: da martedì a domenica: 10 – 19; chiuso i lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € - ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it





tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. Orario invernale: dal martedì al venerdì 10 - 13 e 16 - 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Chiuso i lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it





tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi

Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it



Fino al 25 aprile 2022

Rimini, Museo della Città

Francesca 2021

Tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta

La commedia immaginata: L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti

La mostra fa parte delle iniziative che Rimini dedica a Francesca da Rimini, il personaggio letterario più noto e amato della Divina Commedia diventato mito universale, nell’anno delle celebrazioni dantesche.

Attraverso venti preziose Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell’opera dantesca, la mostra propone, in una narrazione attraverso le immagini, l’evoluzione del mito di Francesca da Rimini: dalle più antiche alle più recenti forme di scrittura illustrata come le graphic novel fino ai popup con realtà aumentata nella Commedia realizzata nel 2021 da Massimo Missiroli e Paolo Rambelli. Fanno da corredo all’esposizione le 111 splendide tavole litografiche realizzate nel 1850 da Franz Adolf Adolf Stürler. Accanto a rari incunaboli e alle preziose edizioni ottocentesche, compaiono anche oggetti d’uso quotidiano e curiosità. Il progetto Francesca 2021 è ideata da Ferruccio Farina, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito. Info: 793851 musei@comune.rimini.it Info: www.francescadarimini.it





Fino a domenica 8 maggio 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Fellini Open

Fellini tra sogno e realtà: Il contributo fotografico di Rodrigo Pais

La serie d’immagini che compone la mostra, a cura di Glenda Furini e Guido Gambetta, testimonia alcuni passaggi importanti nella carriera artistica di Federico Fellini: Rodrigo Pais lo ritrae in strada, in occasioni pubbliche, nelle interviste, anteprime e premiazioni. Una sezione della mostra è dedicata agli eventi che hanno ispirato o che sono stati ispirati dal film La dolce vita.

Orario: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19. Ingresso a pagamento: solo Palazzo del Fulgor 3 € oppure è incluso nel biglietto del Fellini Museum. Info: 0541.704494 – 704496 cineteca@comune.rimini.it





Fino a sabato 7 maggio 2022

Augeo Art Space, Corso d'Augusto, 217 (Palazzo Spina) - Rimini centro storico

E' per sempre

Mostra di Mara Fabbro e Alberto Pasqual

Il Centro per l’arte contemporanea Augeo Art Space ospita le opere di due artisti friulani, tra i più rappresentativi della ricerca d’arte contemporanea: Mara Fabbro e Alberto Pasqual.

Orario: dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero Info: 0541 53720





da sabato 23 aprile a sabato 28 maggio 2022

Galleria Zamagni, via Dante Alighieri, 29/31 - Rimini centro storico

Il mondo alla rovescia: Mostra di Fabrizio Berti

La Galleria d’Arte Zamagni ospita la mostra di Fabrizio Berti a cura di Alice Zannoni.

L'artista trentino espone il suo nuovo ciclo di lavori, con uno stile che si contraddistingue nel panorama degli artisti emergenti, per la semplicità del linguaggio estetico. Il titolo della mostra allude al tema di un mondo contro-natura che celebra la gioia, di fronte al trionfo delle differenze. Berti rende concreto e manifesto il cambiamento, codificando fatti storici, leggende, fumetti, scene di film e famose opere d'arte, divenute icone del nostro tempo, con un linguaggio satirico. Le opere di Berti si raccontano con una semplificazione lineare dei soggetti raffigurati. Il suo stile comprende l'uso di colori vivaci, stesi con campiture piatte e contornati di nero da tratti grafici.

Orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.45 e dalle 16 alle 19.45 Ingresso libero Info: info@zamagniarte.it

Inaugurazione della mostra sabato 23 aprile alle ore 17





VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI





Tutti i sabati e le domeniche 2022

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo appena inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it





24, 30 aprile e sabati di maggio 2022

Rimini, piazza Cavour

Visite guidate al PART Palazzi dell'Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. Ore 17.00 Durata 45 minuti. Costo: 6 €. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini





Tutte le domeniche 2022

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini





24 – 25 aprile 2022

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Costo: 5 €. Durata 45 minuti. dom. 24 aprile alle ore 11 e alle ore 17 il 25 aprile. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini





Ogni ultimo sabato del mese

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata gratuita alle sale antiche

Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Ingresso limitato a 10 persone alla volta. Info: gambalunghiana@comune.rimini.it





nei week-end di aprile e maggio (tranne il 7 maggio 2022)

Rimini, partenza dal Visitor center

Rimini City Tour di Primavera

I city tour di Visit Rimini sono visite guidate alla città prenotabili fino a pochi minuti prima di partire alla scoperta di Rimini in un affascinate viaggio nella città. Si propongono camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti (per effettuarle in lingua straniera prenotare in anticipo al numero di riferimento). Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi.

sabato 23 aprile: “Rimini Ebraica" ore 17.

Domenica 24 aprile Amore e potere: Sigismondo e Isotta" ore 10.30

Info 0541.53399 www.visitrimini.com/esperienze-rimini/





I mercoledì e i venerdì sera

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica, propone vari itinerari nella città di Rimini, per scoprire la città di Fellini anche per bambini. Da effettuarsi su prenotazione.

Ore 21.00 A pagamento. Info: 333 4844496 (info e prenotazioni) cristiansavioli@protonmail.com





tutto l'anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L'albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini.

Nove postazioni, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Dopo un'importante opera di restauro della facciata e delle pareti esterne, l'albergo riapre il 18 febbraio 2022 per presentarsi al nuovo anno con rinnovato splendore.

Orario: libero, su appuntamento. Ingresso gratuito. Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com





PARCHI TEMATICI





Fiabilandia, il parco dedicato ai più piccoli, è il regno dei bambini per eccellenza immerso in 150.000 mq di verde. Qui fantasia ed immaginazione si fondono per regalare una giornata speciale a tutta la famiglia.

Il parco è aperto tutti i giorni dal 14 aprile al 1° maggio con orario: 10 – 18. In maggio il parco è aperto il venerdì, sabato e domenica. Info: www.fiabilandia.net



Italia in Miniatura è il parco tematico simbolo di Rimini dal 1970, lo storico parco miniature con 273 miniature che riproducono con cura minuziosa il patrimonio architettonico italiano ed europeo. Da Pasqua il parco prevede l’apertura giornaliera eccetto i lunedì non festivi per tutto il mese di aprile e maggio. Orario: 10 – 18. Info: 0541.736736 - www.italiainminiatura.com



Aperti per i ponti di primavera anche Oltremare a Riccione, il grande parco per scoprire ed esplorare il pianeta ed il mare, con la Laguna dei delfini più grande d'Europa e l’Acquario a Cattolica dove è possibile ammirare tante specie marine, sia fauna che flora, in oltre 100 vasche espositive e quattro percorsi completamente al coperto.





Fra liane e ponti sospesi fra gli alberi, riaprono anche i parchi avventura. A Rimini il percorso al Parco Marecchia è aperto sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 19:00. Info: www.riminiavventura.it



Aperto nei week-end anche il Parco tematico e Museo dell'Aviazione, sulla Superstrada Rimini-San Marino, che ospita una collezione di circa 50 velivoli originali, mezzi contraerei e corazzati, motori dei velivoli, modelli volanti in scala, l’abbigliamento dei piloti e tanto altro. All'interno è presente anche il Museo dell’Aeromodellismo Storico Italo Balbo con la pista per i campionati mondiali di volo vincolato e l’esposizione dei modelli detentori dei più prestigiosi record al mondo, e il Centro Studi sulla Linea Gialla, ultimo baluardo tedesco dietro la Linea Gotica.

Info: www.museoaviazione.com