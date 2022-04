Una Rimini più verde contro isole di calore e smog:1870 nuovi alberi messi a dimora

Attualità

Rimini

| 12:43 - 22 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Sono 1870 le nuove alberature messe a dimora nel territorio comunale di Rimini con l'obiettivo di favorire un maggior assorbimento di anidride carbonica, per abbattere le polveri sottili e contrastare il fenomeno delle isole di calore dei grandi centri abitati.



Il primo intervento ha riguardato 320 alberi posizionati lungo le strade e nei parchi del territorio comunale. Sono diciotto invece i nuovi alberi al parco Marecchia, lato Ravenna, grazie al contributo di Soroptimist International club Rimini, Inner wheel club Rimini Riviera e A.M.M.I sezione di Rimini.



L'intervento più corposo ha avuto per oggetto 1350 nuovi alberi in quattro zone della città: Grotta Rossa, l'area del centro commerciale I Malatesta, l'area industriale di Viserba Monte e l'area nei pressi della stazione ecologica di via Macanno. Le piante sono state messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e il Gruppo Hera ha contribuito sostenendo i costi di messa a dimora e prima cura, per la promozione e la salvaguardia del patrimonio naturale.



Tra gli altri due interventi, anch’essi già conclusi, c’è la messa a dimora di 100 giovani alberi in via Zangheri (in prossimità della rotonda "Caduti di tutte le guerre”) e in via Tombari. In questo caso il comune di Rimini si è avvalso della collaborazione con Legambiente e Federazione Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna e quelle operanti sul territorio di Rimini (banca Malatestiana, RivieraBanca e RomagnaBanca), nonché dei vivai che hanno offerto le piante forestali gratuitamente.



L’ultimo intervento invece ha riguardato il progetto denominato "Un albero per il futuro”, un’iniziativa nata da un privato, società Caffè Natù, abbracciata dal Comune di Rimini, con lo scopo di sensibilizzare gli studenti delle scuole sul tema del cambiamento climatico. Il progetto ha coinvolto 32 scuole (20 scuole primarie, 9 scuole dell'infanzia, 3 scuole secondarie di primo grado) e ha consentito la messa a dimora di 101 alberi nei giardini scolastici, grazie alla collaborazione dei 26 gruppi CiViVo e Anthea.



L'assessore Montini annuncia nuovi interventi per l'inverno 2022-23 a compensazione dei lavori stradali sull'A-14: la messa a dimora di circa 8.000 alberi forestali di 1-1,20 m di altezza, in 12 ettari del territorio comunale. "Nel giro di qualche anno vorremmo centrare l’obiettivo del 30% in più di alberi rispetto al patrimonio esistente. Un traguardo che migliorerà la qualità urbana e anche la qualità di vita dei cittadini”, commenta l'assessore Montini.