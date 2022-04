Gemellaggio tra studenti riminesi e misanesi per un 'poema' dedicato alla natura

Attualità

Rimini

| 12:01 - 22 Aprile 2022

Un momento dell'incontro.

Cura e rispetto contro indifferenza e degrado. Sono i temi trattati dagli studenti della IIA dell'ITES Valturio e dai componenti del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Misano Adriatico nell'ambito del gemellaggio nato all'interno del progetto di contrasto al bullismo 'Da spettatori a protagonisti', promosso dal Gruppo SGR.



Attraverso una metamorfosi immaginaria, gli studenti del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi dell'IC Misano, coordinati dalle insegnanti Cosetta Fraternali e Marina Bertuccini, hanno parlato con la voce degli alberi; gli studenti della IIA dell'Ites Valturio, guidati dalle professoresse Cristiana Balducci, Michela Aiezza, Valentina Bacchini hanno portato ulteriore linfa a quei racconti, nutrendoli con specifici apporti disciplinari.

Da questo scambio nasce il poema corale "Preferisco" che dà voce alla loro idea di rispetto e di rapporto uomo-natura e offre il titolo all'opuscolo di 36 pagine che riassume il percorso di apprendimento che hanno condiviso all'interno di un'esperienza di collaborazione e amicizia.

Tutto nasce da una considerazione: l'atteggiamento che abbiamo verso gli altri ha un riflesso nell'atteggiamento che abbiamo verso la natura. Ecco perché per "salvarci" dobbiamo ritrovare la nostra umanità di terrestri legati indissolubilmente tra noi e legati alla natura di cui facciamo parte.

La lettura corale del poema si è tenuta questa mattina, nell'aula magna del Liceo scientifico Einstein, alla presenza della vicesindaca di Rimini Chiara Bellini e di Demis Diotallevi, Direttore generale di Gruppo SGR, che da tre anni sostiene il progetto coordinato da Nicoletta Renzi e Primula Lucarelli. Presenti alla mattinata anche il dirigente scolastico IC Misano Davide Alpi e il dirigente scolastico ITES Valturio Marco Bugli.

Chiara Bellini, Vicesindaca di Rimini

"I ragazzi mi hanno emozionata e commossa. Emergono saggezza e sincerità dal lavoro comune che hanno svolto. Parole che generano empatia con quel che ci circonda. Abbiamo il compito di alimentare i rapporti con l'esperienza della gentilezza, perché davvero viviamo un momento nel quale le relazioni sono rigide e improduttive".

Demis Diotallevi, Direttore Generale Gruppo SGR:

"Incontrare e ascoltare i nostri giovani, le loro sensibilità e i loro 'preferisco', è in realtà un grande regalo per noi adulti. E' così facile capire qual è la società e i valori che vogliono siano loro lasciati, ancor più in questo momento in cui il conflitto emargina l'armonia che i ragazzi hanno richiamato coi loro testi. Le risorse investite dal Gruppo SGR per sostenere questo ed altri progetti, generano pensieri e stimoli assolutamente imperdibili.

I dirigenti scolastici, all'unisono hanno voluto ringraziare i ragazzi protagonisti:

"La scuola è grata agli studenti per l'impegno e il risultato che hanno profuso in un lavoro comune, arricchito dalla collaborazione fra classi di Rimini e Misano. L'attenzione all'altro vicino e alla natura è un passo fondamentale per superare le generazioni verso il prossimo e la natura".