Verucchio, le celebrazioni per il 25 aprile tornano in presenza

| 11:47 - 22 Aprile 2022

Dopo due anni molto particolari e segnati dalla pandemia, le celebrazioni per la giornata del 25 aprile tornano in un solco più tradizionale. Nel 2020, in pieno primo lockdown, per il 75esimo della Liberazione la sindaca Stefania Sabba con la fascia tricolore a rappresentare l’intera cittadinanza, un esponente dell’Anpi simbolo di tutte le associazioni partigiane e combattentistiche e il direttore di Rimini Classica Aldo Maria Zangheri che suonò con la viola ‘Bella Ciao’ dal centro di Piazza Europa fecero vivere l’appuntamento alla popolazione in diretta Facebook. Lo scorso anno, invece, il Comune aderì all’iniziativa dell’Anpi Strade di Liberazione e una delegazione composta dalla stessa prima cittadina, da alcuni consiglieri comunali ed esponenti dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia depose fiori in Piazza XXV Aprile, in via Antonio Gramsci e alla lapide del Centro Civico invitando la popolazione a fare altrettanto nelle vie intitolate ad antifascisti e partigiani in maniera individuale così da evitare assembramenti.

Lunedì prossimo, come detto Comune e Anpi riproporranno la celebrazione classica e tradizionale, con un programma che si aprirà alle 10.30 con il ritrovo proprio in Piazza XXV aprile a Villa Verucchio. Alle 11 farà quindi il suo ritorno il corteo accompagnato dalla Banda Musicale Città di Verucchio e alle 11.30 si terrà la commemorazione davanti al Centro Civico.