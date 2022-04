Calcio Promozione, sulla strada del Gabicce Gradara l'ostacolo Filottranese

Sport

Gabicce Mare

| 10:30 - 22 Aprile 2022



Il Gabicce Gradara torna domenica sul campo amico dello stadio Magi (ore 16) per affrontare la Filottranese (31 punti) squadra a caccia della salvezza diretta lontana solo un punto, lo stesso divario che separa la squadra di Papini (42 punti) dal quinto posto che dà accesso ai playoff. A questo proposito a otto partite dalla fine il Gabicce Gradara - al sesto posto in classifica – deve affrontare quattro squadre che la precedono (tre in casa). Insomma, si entra nel vivo della stagione.

La Filottranese è un osso duro per il Gabicce Gradara, da un lato per il suo bisogno di punti per tirarsi fuori dalla mischia al più presto; dall'altro per il quoziente tecnico della formazione allenata da tante stagioni da mister Marco Giuliodori e reduce dal convincente successo per 2-0 sul Mondolfo Marotta.

Mister Mirco Papini, siete reduci da un pareggio ad occhiali sul campo dell'Osimo Stazione che ha lasciato invariata la classifica. Un'occasione persa per entrare nelle prime cinque?

“Abbiamo colpito due legni pieni, ci è stato annullato un gol a mio parere valido, diciamo che la fortuna non ci ha assistito. E' anche vero che la prestazione complessivamente non è stata delle migliori pur non avendo subito gol per la terza partita di fila, cosa che dimostra un miglioramento. Però per vincere avremmo dovuto fare qualcosa di più e quindi accettiamo il risultato del campo senza recriminazioni anche perchè abbiamo allungato a dieci la striscia di risultati positivi e una giornata meno brillante è nell'ordine delle cose. Del resto, in questo girone non ci sono partite dal risultato già scritto: nell'ultimo turno, ad esempio, il K Sport Montecchio ha pareggiato sul campo del fanalino di coda Cantiano, il Barbara ha acciuffato il pareggio a Loreto nel recupero. Bisogna essere sempre al massimo per vincere altrimenti rischi grosso”.



Ora vi aspetta la Filottranese.

“Un avversario complicato, più forte dell'Osimo Stazione, per cui ci vorrà un'ottima prestazione da parte di tutti per spuntarla. Ho visto all'opera la Filottranese, è una squadra che produce gioco, i difensori cercano di uscire palla al piede. Ma non voglio tanto preoccuparmi degli altri, quanto guardare a come fa rendere al meglio la mia squadra. Il nostro destino è nelle nostre mani”.



Cosa può fare di meglio la sua squadra?

“Dobbiamo essere più lucidi nel creare le situazioni per cercare il bersaglio, meno frenetici e più fluidi nella manovra per sfruttare maggiormente le qualità del nostro collettivo come abbiamo già dimostrato di saper fare in più di una occasione”.

In casa Gabicce Gradara non ci sono squalificati, leggermente acciaccato c'è solo Grandicelli per cui mister Papini ha più soluzioni da valutare.