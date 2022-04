Furto da 12 euro al supermercato, condannato a un anno e 5 mesi

Cronaca

Rimini

| 10:01 - 22 Aprile 2022

Ventenne albanese ruba una confezione di carne e due barattoli di birra.

Un ventenne albanese, che era stato denunciato per il furto di generi alimentari consistenti in una confezione di carne e due barattoli di birra in un supermercato di Rimini, per un totale di 12 euro, è stato condannato ad un anno e 5 mesi di reclusione e rimesso in libertà. Sorpreso dalla vigilanza, l'imputato aveva cercato di liberarsi strattonando l'addetto alla security. Reazione che gli è costata l'arresto con l'accusa di rapina impropria. Il giovane, che ha raccontato ai giudici di aver rubato per fame dopo aver perso il lavoro, è stato processato ieri mattina per direttissima.