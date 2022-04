Ruba abiti e minaccia il titolare: "Non sai chi sono io, ti faccio ripulire il negozio"

Cronaca

Pesaro

| 09:37 - 22 Aprile 2022

Ruba la merce da un negozio e minaccia il titolare, così è stata arrestata dai carabinieri a Pesaro una rumena di 25 anni residente a Rimini, ritenuta responsabile del reato di rapina. I fatti si sono vericati mercoledì pomeriggio al Rossini Center. La ladra si era caricata a dosso diversi capi di abbigliamento, tentando di uscire dal negozio venendo scoperta dalla vigilanza. All'arrivo dei carabinieri la donna non voleva fornire i documenti e ha iniziato ad insultare i militari pur di non farsi identificare: "Voi non sapete chi sono io, sono conosciuta, voi a me mi dovete solo leccare la fi…". Poi non paga, ha iniziato a minacciare il titolare. "Smettila o ti mando dieci amici a ripulire il negozio". Così da furto aggravato il reato si è riqualificato in rapina per le minacce espresse nei confronti del negoziante. I Carabinieri a questo punto non hanno potuto far altro che arrestarla e restituire la merce del valore di 155 euro. Ieri mattina la direttissima: dopo la convalida dell'arresto il difensore, l'avvocato Stefano Vichi, ha chiesto e ottenuto i termini a difesa. La donna è stata posta ai domiciliari dove sarà reclusa almeno fino alla conclusione giudizio.