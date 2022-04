Meteo: sul riminese tempo variabile, ancora rovesci di pioggia

Attualità

| 18:10 - 21 Aprile 2022

Tempo perturbato tra questa sera (giovedì 21 aprile) e venerdì, poi fine settimana variabile, con rischio di rovesci relegato all'entroterra e ai rilievi. Temperature in aumento con massime fino a +21°C in costa sabato. Ventilazione che si disporrà dai quadranti meridionali. Per il 25 aprile condizioni meteo prevalentemente stabili, seppur con il rischio di acquazzoni pomeridiani sui monti.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 21/04/2022 ore 15:45

Venerdì 22 aprile 2022



Avvisi: allerta gialla per criticità idraulica ed idrogeologica.

Stato del cielo: coperto tra notte e mattino. Molto nuvoloso nel pomeriggio-sera, con parziali schiarite.

Precipitazioni: a carattere di rovescio, moderate o localmente abbondanti, nelle prime 6-8 ore di venerdì. Temporanea cessazione dei fenomeni nella seconda parte della mattinata, poi residui rovesci nelle ore pomeridiane. Stabile in serata.

Temperature: minime comprese tra +8°C e +12°C, massime comprese tra +12°C e +16°C.

Venti: moderati da Est/Sud-Est nel corso della nottata, in rotazione da Nord-Ovest al mattino e per il resto della giornata.

Mare: molto mosso al mattino, mosso nel pomeriggio-sera.

Attendibilità: alta.



Sabato 23 aprile 2022



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino, con transito di nubi medio-alte alternato ad ampi spazi di sole. Nel pomeriggio poco nuvoloso, con nubi più compatte nell’entroterra; in serata copertura nuvolosa in aumento ovunque con cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese fra +8°C e +11°C, massime comprese fra +14°C e +22°C.

Venti: deboli-moderati, da Sud-Est in costa e da Sud-Ovest nelle zone interne.

Mare: da poco mosso a mosso.



Attendibilità: medio-alta.



Domenica 24 aprile 2022

Stato del cielo: molto nuvoloso su rilievi ed entroterra, nuvoloso su costa e collina.





Precipitazioni: deboli ed in forma sparsa tra notte e primo mattino, con movimento dall’interno verso la costa. Parentesi stabile nella seconda parte della mattinata e per buona parte del pomeriggio, eccetto per locali acquazzoni sulle zone montuose. Tra la sera e la nottata su lunedì probabile nuovo fronte perturbato.

Temperature: minime comprese tra +9°C e +14°C, massime comprese tra +13°C e +19°C.

Venti: moderati di Garbìno da Sud-Ovest su tutta la provincia, salvo temporanee rotazioni a Sud/Sud-Est lungo la costa.

Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: la giornata dedicata alla Festa della Liberazione, 25 aprile, trascorrerà all’insegna di tempo variabile. Breve passaggio piovoso nella nottata tra domenica 24 e lunedì 25, seguito da un miglioramento con tempo stabile ed ampie schiarite su costa e prime colline, mentre nell’entroterra permarrà il rischio di acquazzoni pomeridiani. Temperature massime sui +16°C/+20°C e ventilazione dai quadranti meridionali.



