Manuel Poggiali e Mattia Drudi mettono alla frusta la nuova Audi RS3 Sportback

Attualità

Repubblica San Marino

| 18:09 - 21 Aprile 2022

I due campioni Manuel Poggiali e Mattia Drudi, insieme per la prima volta, a bordo di Nuova Audi RS3 Sportback. Manuel Poggiali e Mattia Drudi, testimonial del Gruppo Reggini, sono i special guest della prima puntata della stagione televisiva di “Driving”, il programma di approfondimento dedicato al mondo dei motori in onda il martedì sera con replica il sabato pomeriggio su San Marino Rtv, nato dalla collaborazione tra la concessionaria Reggini e l’emittente di stato, giunto quest’anno alla sua 5° edizione. “Per il Gruppo Reggini, la collaborazione con Manuel Poggiali e Mattia Drudi, sportivi di spessore ed esempio positivo per tanti giovani, è motivo di soddisfazione e orgoglio. – dichiara Maria Reggini – La partnership con figure come le loro, che interpretano i valori più autentici della sportività e dell’impegno che serve per arrivare al successo, è sempre stimolante e favorisce opportunità interessanti.” Appuntamento, dunque, su strada e a "Driving".