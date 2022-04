Elezioni Riccione: l'idea sul turismo per Daniela Angelini

Attualità

Riccione

| 17:28 - 21 Aprile 2022

Daniela Angelini.

“Un turismo accessibile, sostenibile e sicuro”. La candidata sindaco di Riccione, Daniela Angelini sul turismo ha già pronte diverse proposte. L’incontro di domani, venerdì 22 aprile, alle 21 all’Hotel Atlantic di Riccione con l’Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini la prima occasione per presentarle.



“Sarà una serata confronto per illustrare all’ Assessore regionale e ai cittadini la nostra idea di turismo” – ha anticipato Daniela Angelini – La nostra coalizione ha una visione chiara per il futuro: in primis una Riccione per tutti ma soprattutto vogliamo riportare la nostra città al centro del palcoscenico nazionale ed internazionale per innovazione, cultura, eventi, sport, salute e divertimento”.



Per la coalizione che sostiene Daniela Angelini sindaco di Riccione composta da Pd, M5S, Coraggiosa e da tre liste civiche: Riccione 2030, Uniamo Riccione e Riccione nel Cuore, Riccione dal punto di vista delle tendenze, deve tornare ad essere quel luogo dove le cose accadono prima che da altre parti.



“Riccione è stata capace di non arrendersi solo grazie ai coraggiosi operatori privati che hanno tenuto duro. Qui i nostri imprenditori non si sono abbattuti durante questi due anni difficili e hanno continuato ad investire. Ma ora è il momento di dare avvio ad un cambio di rotta. L’amministrazione deve essere accanto agli operatori accompagnando gli investimenti privati verso un turismo di qualità. Promuovere progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico, proprio per alzare gli standard di accoglienza. È tra i nostri obiettivi”.



“Oggi è fondamentale investire su una Riccione che vanti il primato dell’accoglienza verso tutti intercettando le risorse messe a disposizione dal PNRR e puntando in un’unica direzione: Riccione città del turismo sostenibile ed inclusivo”.



Riccione per tutti. Questo l’obiettivo che si è data la coalizione che sostiene Daniela Angelini. Favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari, sviluppando un turismo veramente accessibile e inclusivo. “Andremo ad intercettare finanziamenti europei per poter realizzare in partnership con i privati infrastrutture e organizzando servizi accessibili. A Riccione i nostri ospiti avranno la garanzia di poter trovare un’offerta turistica davvero inclusiva”.



Nell'idea di turismo non può mancare per Daniela Angelini l’idea di riportare il brand Riccione sul piano di riconoscibilità internazionale.



“Tra le nostre proposte: promo commercializzazione di Riccione come eccellenza di un territorio vasto soprattutto all’estero, dove non siamo più presenti. Rendere inoltre Riccione città turistica per 365 giorni all’anno: investendo sulle fiere, gli eventi sportivi e la cultura”.



“Utilizzare inoltre il DMO (Destination Management Organization) uno strumento costituito da soggetti pubblici e privati. Utile a definire la governance turistica di Riccione con una pianificazione strategica unitaria delle attività dei diversi soggetti coinvolti” aggiunge Daniela Angelini.



Anche sul piano della sicurezza, Riccione diventerà la meta turistica più sicura d’Italia.

“Dal 12 giugno sarà creato un tavolo che ha l’obiettivo di realizzare un coordinamento tra istituzioni, forze dell’ordine e categorie economiche per definire insieme un piano sicurezza urgente”. Ribadisce Daniela Angelini.