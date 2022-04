Calcio RSM, il terzo posto è del Tre Fiori. Tris della Libertas alla Folgore

Sport

Repubblica San Marino

| 17:07 - 21 Aprile 2022

Ultima giornata di regular season, per il Campionato Sammarinese 2021-22. Stasera i tre posticipi, utili a determinare le posizioni appena fuori l’accesso diretto ai play-off, con Pennarossa e Faetano a contendersi il quinto posto. Che è il massimo a cui può ancora ambire la Libertas, vincente 3-0 ieri sera con la Folgore: un successo che ha permesso ai Granata di agganciare il Pennarossa, avanti negli scontri diretti con il club di Borgo Maggiore. Alle 21:15, i ragazzi di Andy Selva incroceranno il Cosmos a Fiorentino: un pareggio potrebbe bastare ai Biancorossi, laddove il Faetano non riesca contestualmente a battere il Cailungo a Montecchio. Virtus-Murata (Acquaviva, 21:15) vale solo per le statistiche.

Gli uomini di Cardini possono ancora sperare nel miglior piazzamento d’ingresso al Turno Preliminare, detto che servirebbero non uno, ma due risultati favorevoli che dovrebbero essere ottenuti da squadre già fuori da logiche di post-season. Se infatti il Cosmos dovesse trovare la prima vittoria dell’anno contro il Pennarossa, ed il Faetano non andare oltre il pareggio col Cailungo, si configurerebbe un terzetto di squadre a quota 44 punti da cui uscirebbe vincente la Libertas. I Granata, infatti, godono dello stesso rendimento del Pennarossa nel computo degli scontri diretti coinvolgenti anche il Faetano, ma una miglior differenza reti in considerazione di quelle sei partite.

Difficile pensare che entrambe stecchino l’ultima di campionato, ma dinamiche di turnover e gestione di forze e diffide in vista dei play-off scudetto, potrebbero aprire a scenari imprevedibili. Intanto il Tre Fiori ha sgombrato il campo da ogni dubbio circa la corsa al terzo posto, ottenendo con la Juvenes-Dogana il successo che serviva. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nel quale la Juvenes-Dogana è rimasta in dieci per l’espulsione al 38’ di Pasquinelli, i Gialloblù hanno colpito in avvio di ripresa con Lentini. Il raddoppio arriva all’ora di gioco dal dischetto, grazie a De Falco, mentre Gjurchinoski ritrova il feeling col gol depositando in fondo al sacco il tris, quando corre l’84’.

Stesso esito della sfida dell’Ezio Conti di Dogana, dove Omar Lepri centellina gli uomini a disposizione – dovendo peraltro riscontrare l’infortunio di Garcia dopo appena un quarto d’ora e quello di Rosini nel corso della ripresa. La sfida si decide alla mezz’ora, quando la Libertas trova due gol nello spazio di un minuto. La splendida punizione di Giovagnoli da circa 30 metri colpisce la traversa e la schiena di Mignani. La mischia nell’area piccola si risolve a favore della Libertas, con il tentativo di salvataggio sulla linea di Rosini ad infrangersi sulla gamba di Ndao – bravo a crederci. Sulla successiva ripresa del gioco, il giro palla della Folgore pecca di precisione sull’asse Francioni-Massari: Flores ringrazia e fredda Mignani per la seconda volta in meno di sessanta secondi. Nella ripresa, sempre Flores, chiude i conti col punto del 3-0 ad un quarto d’ora dal termine.

Non aveva risvolti di classifica, Domagnano-San Giovanni, che si chiude con la netta vittoria degli uomini di Tognacci – assente per squalifica e sostituito dal collaboratore Dolcini in panchina. Ad aprire le marcature è Satalino, già al 10’. Strologo raddoppia dal dischetto poco dopo il quarto d’ora, mentre Satalino griffa la sua personalissima doppietta a metà del primo tempo. Domagnano non pervenuto, che cede anche al poker avversario al 68’, quando il fuoco amico di Olivieri trafigge Colonna per la quarta volta in serata. Senza reti il confronto tra La Fiorita e Fiorentino, nel quale sia Malandri che Lasagni si sono preoccupati di gestire gli uomini in funzione delle prossime sfida di post-season.

La Fiorita tenterà di difendere la Coppa Titano nel giro di dieci giorni, andando a caccia della finale del 30 aprile, dovendo passare dalla doppia sfida in semifinale col Tre Fiori. I prossimi 24 e 27 aprile saranno in campo anche Domagnano e Folgore, interessate dal medesimo obiettivo. Dopo gli anticipi dell’ultima giornata di campionato, il solo abbinamento Folgore-Fiorentino è certo – per quanto riguarda il turno preliminare. I restanti tre accoppiamenti saranno determinati dall’esito delle sfide che coinvolgeranno stasera Pennarossa e Faetano.

I tabellini

Juvenes-Dogana - Tre Fiori 0-3

JUVENES-DOGANA

Gobbi, Baldazzi (dal 66’ Ancora), Cevoli, Mezzadri, Cisternino, Tumidei (dal 66’ Zucchi), Michelotti (dal 77’ Guidi), Merli, Giangrandi, Pasquinelli, D’angeli

Allenatore: Manuel Amati

TRE FIORI

A. Simoncini, Della Valle, De Lucia, Astolfi, Cuzzilla, Adami Martins (dall’80’ Censoni), Pracucci, Dolcini (dal 68’ Ciccione), De Falco, Lentini, Gjurchinoski

A disposizione: Castagnoli, D’Addario

Arbitro: Davide Borriello

Assistenti: Alfonso Gallo ed Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Giovanni Notarpietro

Marcatori: 47’ Lentini, 60’ rig. De Falco, 84’ Gjurchinoski

Ammoniti: Cevoli

Espulsi: Pasquinelli

Domagnano - San Giovanni 0-4

DOMAGNANO

Colonna, Parma, Averhoff, Mazzavillani, Faetanini, Olivieri, Ricchi (dal 68’ Morena), Semproli, Angelini, Gaiani (dal 46’ Bara), Brighi

A disposizione: Ermeti

Allenatore: Massimo Mancini

SAN GIOVANNI

Montagna, Paoloni, Senja (dal 46’ Grechi), Tasini, Matteoni, Strologo, Lisi (dal 58’ Tommasi), Cecchetti, Satalino, Perotto

A disposizione: De Angelis, Magnani, Berardi, Grillo, Ugolini

Allenatore: Massimo Dolcini (assente Tognacci)

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti ed Andrea Guidi

Quarto ufficiale: Giacomo Cenci

Marcatori: 10’, 22’ Satalino, 18’ rig. Strologo, 68’ aut. Olivieri

Ammoniti: Faetanini

Folgore - Libertas 0-3



FOLGORE

Mignani, Sabbadini, Rosini (dal 62’ Golinucci), Massari, Francioni, Nucci (dal 51’ Hirsch), Aluigi, Pasini, Garcia (dal 15’ Dormi), Docente (dal 46’ Fedeli), Giardi

A disposizione: Gueye, Cerquetti, Spighi

Allenatore: Omar Lepri

LIBERTAS

Gentilini, Moretti, Barretta, Ruiz, Patregnani (dal 76’ Dolente), A. Gasperoni (dall’86’ Giorgini), L. Gasperoni, Giovagnoli (dall’86’ Stacchini), Ndao (dal 67’ Morelli), Olcese (dal 67’ Aruci), Flores

A disposizione: Zavoli, Pesaresi

Allenatore: Gabriele Cardini

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Alessandro Salvatori ed Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Andrea Mei

Marcatori: 29’ Ndao, 30’, 75’ Flores

Ammoniti: Aluigi

Fiorentino - La Fiorita 0-0

FIORENTINO

Berardi, Paglialonga (dal 64’ Bottoni), Camillini, Filippi, Muccioli (dal 46’ Michelotti), Colagiovanni, D’addario (dal 46’ Castellazzi), Terenzi (dal 68’ Abouzziane), Perlaza (dall’89’ Baizan), Zouhri, Borgagni

A disposizione: Bianchi, Ben Kacem

Allenatore: Enrico Malandri

LA FIORITA

Venturini, Gasperoni (dal 46’ Gregori), Santi, Sanchez, Grandoni (dal 46’ Pancotti), Lunadei (dal 55’ Neri), Bonifazi, Loiodice (dal 46’ Zulli), Hoxha, Sorbara, Votino

A disposizione: Vivan, Brighi, Zafferani

Allenatore: Oscar Lasagni

Arbitro: Elison Luci

Assistenti: Fabrizio Morisco e Francesco Mineo

Quarto ufficiale: Outail Kaddoudi