Pericolo in mare a Rimini, collisione fra pescherecci. Soccorsi otto marinai

Cronaca

Rimini

| 16:58 - 21 Aprile 2022

Una imbarcazione danneggiata.

Collisione pericolosa tra pescherecci. Due motobarche da pesca, martedì notte, si sono scontrate durante la navigazione, nello spazio acqueo a circa 7.5 miglia antistante Rimini. Immediato l’intervento della Guardia Costiera che ha soccorso le imbarcazioni con l’aiuto della motovedetta cp 842. Per fortuna nessun pericolo per i pescatori che si trovavano a bordo. Nessun membro dei due equipaggi, per un totale di otto marittimi, risultava aver riportato ferite. L’equipaggio della motovedetta ha prestato assistenza sino al porto di Rimini assicurandone la navigazione in sicurezza. Le dinamiche del sinistro sono ora al vaglio della Capitaneria di porto di Rimini, che ha avviato un’inchiesta ai sensi del codice della navigazione al fine di accertare cause e circostanze dell’evento.