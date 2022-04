Covid Rimini: un decesso e salgono i contagi. Sfiorati 400 nuovi positivi

Attualità

Rimini

| 16:34 - 21 Aprile 2022

Bollettino Covid 21 aprile.

In provincia di Rimini tornano a sfiorare quota 400 i nuovi positivi. Sono infatti 393 i contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Ausl Romagna.



I contagi nelle singole province



Come detto, praticamente nell’intera provincia nelle ultime 24 ore sono stati accertati nuovi casi con il dato più alto che arriva, come sempre, dalla città capoluogo, Bologna, dove ne sono stati rilevati 1.031, seguita da Reggio Emilia (989), Modena (898) e Parma (803); poi Ravenna (511) e Ferrara (488); quindi Rimini (393), Forlì (261) e Piacenza (218); infine Cesena (169) e il Circondario imolese, con 169 nuovi casi di positività.



Nel bollettino, poi, è riportato anche un decesso (una donna di 94 anni). Nelle 24 ore appena trascorse, infine, non sono state registrate nuove persone ricoverate in terapia intensiva. Attualmente restano 5.