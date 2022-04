Questora si insedia a Rimini, 'In estate come grande città'

Attualità

Rimini

| 16:18 - 21 Aprile 2022

La nuova questora di Rimini, Rosanna Lavezzaro.

"Ogni comunità ha le sue peculiarità, non esistono strategie preconfezionate, ma vanno calate nelle realtà cittadine". La nuova questora di Rimini, Rosanna Lavezzaro ha preso servizio ieri (mercoledì 20 aprile) e anche se ammette di non conoscere ancora la Riviera ha le idee chiare su come approcciare una realtà mutevole come quella di città turistiche. Nel suo primo incontro con gli operatori dell'informazione chiarisce subito di "sentire la responsabilità nei confronti di come i cittadini percepiscono la sicurezza di un territorio". "Vengo da una realtà complessa come quella di Torino - spiega - una grande città che ha problematiche quindi da area metropolitana. Rimini che registra grandi numeri di presenze nel periodo estivo può in questo senso essere assimilata ad una grande città". La questora Lavezzaro arriva quindi con l'esperienza della gestione di grandi eventi come i Giochi Olimpici di Torino, e nel 2009 del vertice del G8 a L'Aquila. "Il fenomeno delle baby gang - ha concluso rispondendo a una domanda - non è una problematica esclusiva del Riminese, quando si parla di minori è chiaro che si sta trattando un argomento delicato, e c'è grande attenzione sul tema anche da parte del Dipartimento".