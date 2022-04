Auto Storiche, nel weekend grande evento a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:05 - 21 Aprile 2022

San Marino Revival.

Tutto è pronto per il 29° San Marino Revival, quarto appuntamento su dodici del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche di Acisport,organizzato da Smro ,San Marino Racing Organization,diretto dall'infaticabile Francesco Galassi.



Questo il programma:

Sabato 23 Aprile ,ore 16-21, Verifiche presso Multieventi Sport Domus di Serravalle

Domenica 24 Aprile,ore 7-7.45, Verifiche presso Multieventi Sport Domus di Serravalle

ore 9 Partenza prima vettura Multieventi Sport Domus di Serravalle

ore 14.30 Sosta Caffè Centro Vacanze San Marino

Sosta Degustazioni Piazza Bertoldi Serravalle

ore 16.45 arrivo prima vettura Piazza Bertoldi Serravalle

ore 18.30 Premiazioni presso Multieventi Sport Domus di Serravalle



Il percorso, tutto su asfalto,misura 182 chilometri e comprende 65 pressostati per i controlli cronometrici,4 controlli orari e 3 controlli a timbro .Sono una cinquantina i partecipanti con vetture costruite a partire dal 1928 e fra questi si segnalano il bresciano Andrea Belometti, Fiat 508 C,attualmente leader in campionato e il bergamasco Guido Barcella,stessa vettura, vincitore a Rovereto della "Coppa Città della Pace". Tre i piloti locali: i sammarinesi Corrado Marzi,Alfa Romeo Gtv6 e Valerio Scarano, Alfa Romeo Giulietta Spider e la cattolichina Veronica Parma,Porsche 911 T.