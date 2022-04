Baseball, scontro al vertice San Marino-Godo

Sport

Repubblica San Marino

| 15:38 - 21 Aprile 2022

Ferrini e Di Raffaele.

C’è l’Hort@ Godo sulla strada del San Marino Baseball in questa quarta giornata di prima fase. Sono sei le vittorie di entrambe le contendenti, a fronte di sei sconfitte. Titani con la doppietta vincente al debutto coi Falcons, poi a Bologna col Longbridge e infine a Sala Baganza. Hort@ Godo senza macchia con New Rimini, a Parma col Crocetta e in casa coi Falcons. Cinque vittorie su sei prima del limite per i ragazzi di Doriano Bindi, due per quelli di Naldoni. Primo posto condiviso e voglia di spiccare il volo.

Godo è avversario storico e certamente non da sottovalutare, non fosse altro perché si tratta dell’unica squadra che nel 2021 ha rifilato una sconfitta a San Marino prima della finale con Bologna. In battuta occhio a Giacomo Meriggi (526), Sabbatani (421), Davide Meriggi (368) e Servidei (368). Sul monte molto solidi Garcia del Toro (3-0, 1.08 di ERA e 35 K in 16.2 inning) e l’ex Galeotti (3-0, 2.00).

Si gioca a Serravalle nelle serate di venerdì 22 (ore 21) e sabato 23 (ore 20).

BIGLIETTI Per questa prima fase è previsto un biglietto d’ingresso a prezzo unico di 5 euro. La biglietteria è aperta un’ora prima del playball. Ingresso libero per i ragazzi fino ai 14 anni.

ABBONAMENTI Ci si potrà abbonare per l’intera stagione sottoscrivendo la tessera “GOLD” al prezzo di 80 euro. L’abbonamento alla seconda fase avrà il costo di 50 euro.

AREA HOSPITALITY Di fronte alla prima base è allestita un’area hospitality, “Sky Box”, con possibilità di vedere la partita restando seduti e gustando piatti e bevande appena preparate. Per prenotare un tavolo (entro le 17 del giorno precedente) è possibile inviare un sms al numero 3395277089, indicando nome e numero dei posti da riservare.

Da questo 2022, di fianco allo “Sky Box”, è stata allestita un’ulteriore area ristoro provvi