Area Fox Petroli, cantieri in azione: le modifiche alla viabilità

Attualità

Rimini

| 15:28 - 21 Aprile 2022

Lavori in corso nell'area della ex Fox.

Entra nel vivo il cantiere dell’area Fox Petroli di Rimini, zona al centro di un'importante operazione di riqualificazione frutto di un accordo pubblico-privato che ha l’obiettivo di recuperare spazi in disuso o degradati da anni, tramite un progetto che contestualmente all’insediamento di nuove attività commerciali, inserisca e valorizzi l’intervento nel particolare contesto urbano e paesaggistico in cui è inserito, migliorando contestualmente l’accessibilità al centro storico, aumentando il numero di posti auto pubblici attualmente a disposizione grazie alla realizzazione di un parcheggio interrato.



Un insieme di interventi che riguardano un comparto strategico della città, in prossimità dell'Arco d'Augusto, e dunque fondamentale per l'accessibilità del centro storico e del Borgo San Giovanni.



Negli scorsi giorni hanno preso il via i lavori di demolizione degli spartitraffici in via Bramante (lato ovest) – che è stata interdetta al traffico - e in via Circonvallazione Meridionale (senza interruzione di traffico). A partire da martedì 26 aprile, cominceranno invece le operazioni per la demolizione del marciapiede a lato del parco e la realizzazione della prima porzione della rotatoria ad intersezione di via Bramante con via Melozzo (lato sud-ovest). Un susseguirsi di interventi che comporteranno, inevitabilmente, la chiusura totale al traffico veicolare dell’area parcheggio di via Bramante, un restringimento della carreggiata e la chiusura al passaggio pedonale del tratto di marciapiede in oggetto.