Basket D, è tempo di derby Tigers-Dolphins

Sport

VillaVerucchio

| 15:18 - 21 Aprile 2022

Il playmaker Frigoli.

Il terzo posto è in cassaforte, come pure i playoff. Ma un derby è un derby, per cui la gara di venerdì 22 aprile è un appuntamento importante per Fast Coffee Villanova Tigers, che i biancoverdi intendono onorare nel migliore dei modi. Dolphins Riccione occupano l’ottavo posto, l’ultimo utile per agguantare i playoff. Manca la certezza matematica della post season. Il derby di venerdì si preannuncia scintillante. Palla a due alle ore 21.15 alla Tigers Arena.

I Tigers sono attualmente terzi a 26 punti (1.315 punti fatti, 1.181 subiti), e arrivano dalle vittorie “emiliane” contro Audace Bombers e Castel San Pietro.

“La partita è importante per diversi motivi: – assicura il coach delle Tigri, Cristian Evangelisti – vogliamo proseguire il nostro percorso di crescita, gestendo però bene gli uomini a disposizione. Ancora una volta affrontiamo una gara in emergenza: Tomasi sta recuperando dal doppio infortunio alla caviglia, ma difficilmente lo vedremo in campo, come pure l’under Daniele Buo, fermato da un problema alla schiena. Per Riccione la partita è importante per catturare i playoff, ma è un derby, e noi vogliamo fare una bella prestazione davanti ai nostri tifosi, indipendentemente dalla classifica, tenendo d’occhio il percorso di avvicinamento alla post-season”.

Evangelisti entra più nel dettaglio. “Riccione vanta un roster da prime posizioni, ma ha sofferto problemi di organico. Può contare su giocatori di qualità: Solazzi e Bomba sono terminali offensivi di rilievo, un lusso per la categoria, come pure amadori è un super play per la D. Tanta energia arriva da Gardini e Sabbioni, ragazzi futuribili, il primo playguardia, Sabbioni un 4/5 fisico con buona mano che si fa spazio sotto canestro. Zanotti è lungo di grande esperienza, e atipico da marcare, e Calegari che ben conosciamo, avendo giocato anche a Villa. È una squadra completa nei ruoli.

I Tigers non vogliono lasciare nulla di intentato, e scenderanno in campo come sempre per i due punti, sfruttando questa gara per oliare i meccanismi e trovare più continuità, limitando al massimo gli errori, e farci trovare più pronti nei playoff”.

La partita sarà trasmessa mercoledì 27 aprile, alle ore 22.30 su IcaroTv (canale 18 digitale terrestre)