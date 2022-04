Tre veicoli elettrici dalla Marcar al Comune in comodato d’uso gratuito

Attualità

Rimini

| 15:17 - 21 Aprile 2022

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e Marco Ciavatta, titolare di Gruppo Marcar.

Sono stati consegnati ieri, in Piazza Cavour, al sindaco Jamil Sadegholvaad una Volvo XC40 Recharge Pure Electric, un Opel Grandland Plug-in Hybrid e lo scooter elettrico Seat MÓ 125. A dare le chiavi al primo cittadino Marco Ciavatta, titolare di Gruppo Marcar, concessionaria storica di Rimini.



I tre nuovi mezzi di ultima generazione sono stati dati in comodato d’uso gratuito e saranno a disposizione del Comune di Rimini come sponsorizzazione tecnica.



“Le città moderne e all’avanguardia come Rimini si trovano ad affrontare sfide complesse dal punto di vista urbanistico e ambientale – è il commento di Marco Ciavatta - Ciascuno, imprese e istituzioni, è chiamato a dare il proprio contributo per incentivare la mobilità accessibile e sostenibile. Noi come Gruppo Marcar, vogliamo dare soprattutto un segnale: una mobilità sostenibile è possibile”.



“Un esempio di collaborazione ormai consolidata, che vede pubblico e privato condividere obiettivi comuni – aggiunge il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - L’arrivo di questi tre nuovi mezzi consente all’Ente di proseguire nel rinnovo del suo parco auto, aumentando la dotazione di veicoli elettrici e ibridi, a zero o ridotto impatto ambientale, con gli indubbi vantaggi che questo comporta in termini di qualità urbana. La mobilità green è il presente e il futuro”.