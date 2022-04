Torna Saluserbe, l'evento dedicato all'erboristeria e agricoltura biologica

Eventi

Torna in questo week-end del 23, 24 e 25 aprile l’evento di Saludecio "Il Saluserbe" dedicato al tema de "La Madre Terra" per una manifestazione giunta alla sua 35° edizione. Quest'anno verrà dato particolare risalto proprio alla terra e al suo sfruttamento che genera purtroppo spesso mutamenti gravi per la sopravvivenza di tutti. Non mancheranno conferenze, mostre a tema (programma completo sul sito del Comune di Saludecio) ma anche spettacoli itineranti e musicali, laboratori teatrali che allieteranno il pubblico presente per le tre giornate. Si inizia già sabato mattina con la conferenza "Rigeneriamo il suolo: tecniche ecologiche per migliorare la qualità del terreno e ottenere un buon raccolto" con l’esperto Lucio Filippini dell’Associazione Arcadia di Saludecio presso la Casa di Spiritualità Don Masi a Saludecio alle ore 10.



Per tutti i tre giorni spettacoli itineranti, mercatino di primavera (la via della salute e delle erbe, la via delle curiosità, ecc.), vivaisti ed espositori floreali, ristoranti ed osterie tipiche(con speciali "piatti verdi", ecc.) e naturalmente si potranno visitare le tante bellezze del paese a partire dagli storici 50 splendidi murales, vera pinacoteca a cielo aperto, lungo le vie dello storico borgo, e proprio recentemente restaurati, ma anche la chiesa di San Biagio con l’urna del Sant’Amato e molto altro ancora. Da ricordare: Chiesa di San Biagio, Museo di Saludecio e del Santo Amato (arte sacra con 300 reperti vari tra i quali 2 quadri di grande valore di Guido Cagnacci), Chiesa dei Girolomini con la mostra dedicata alla terra, con 9 tele di vari artisti e muralisti. Ma anche Mostra Museo risorgimentale dedicata a Giuseppe Garibaldi, riallestita in occasione dei duecento anni dalla nascita di Anita nel 202. Quest’anno ci sarà anche un evento nuovo dedicato ad Anita e che avrà luogo in un giardino esterno al borgo "Anita Fidelis". Verrà piantumata una rosa in suo onore con varie personalità del mondo della cultura.