Rotatoria San Vito, si va verso la fumata bianca: presentato il progetto

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:06 - 21 Aprile 2022

Ecco come sarà la nuova rotatoria di via Tosi.

Presentato ieri (mercoledì 20 aprile) in un incontro pubblico alla scuola primaria “Luigi Ricci” di San Vito il progetto per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via Pasquale Tosi, via Antica Emilia e la SP136 “Santarcangelo Mare”, al confine tra i Comuni di Santarcangelo e Rimini.



Alla presenza di una cinquantina di residenti di entrambi i Comuni, la sindaca Alice Parma e l’assessora alle Politiche per la mobilità del Comune di Rimini, Roberta Frisoni, hanno sottolineato l’importanza dell’intervento in corso di progettazione, a lungo atteso dalla cittadinanza, che consentirà di mettere in sicurezza e fluidificare un’intersezione molto trafficata, attuando anche un primo intervento a favore della mobilità sostenibile.



La dirigente del settore Territorio del Comune di Santarcangelo, ingegner Natascia Casadei, ha quindi illustrato l’iter per la realizzazione dell’opera insieme ai collaboratori dei Servizi tecnici comunali. 750mila euro il costo complessivo dell’intervento, coperto per metà (385mila euro) da un contributo di sostenibilità derivante da un accordo pubblico-privato del Poc1 e ripartito per la quota restate tra i Comuni di Santarcangelo e Rimini (157.500 euro ciascuno) e la Provincia (50mila euro).



L’avvio del cantiere, invece, è previsto tra circa un anno, nella primavera 2023. Dopo l’approvazione del progetto preliminare, la conferenza di servizi e le procedure di esproprio – in carico alla Provincia, mentre a Santarcangelo compete la progettazione e al Comune di Rimini la direzione lavori – dovrebbero concludersi nell’autunno del 2022, in modo da poter approvare il progetto esecutivo, bandire la gara d’appalto e perfezionare l’affidamento tra la fine del 2022 e l’inizio del prossimo anno.



Il progettista dell’intervento, l’ingegner Andrea Amaduzzi di Polistudio, ha presentato l’opera evidenziandone le principali caratteristiche: la rotatoria avrà un diametro di circa 50 metri e sarà leggermente disallineata rispetto all’asse di via Antica Emilia per la presenza di un edificio sul lato Santarcangelo-San Vito. Con il tombinamento di un tratto del fosso consorziale, inoltre, sarà possibile realizzare un breve percorso ciclopedonale in sicurezza comprensivo di attraversamento della SP136. La presumibile conclusione dei lavori avverà entro la fine del 2023.