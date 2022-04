Svolta 'green': allo studio il fotovoltaico in centro storico a Rimini

Attualità

12:01 - 21 Aprile 2022

L'installazione sugli edifici di pannelli solari, termici e fotovoltaici sarà liberalizzata. Alcune anticipazioni pubblicate da Italia Oggi sono accolte con favore dall'Assessora alla Transizione Ecologica del comune di Rimini Anna Montini. "Una scelta illustrata ieri dal ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta alla commissione parlamentare per la semplificazione in previsione della prossima definizione dell'atteso decreto energia, e che ha l'ambizione di sostenere quella 'svolta green' diventata (finalmente) una priorità nell'agenda del Paese." dice l'Assessora.

Secondo alcune anticipazioni verranno individuate e definite alcune aree e immobili sui cui "di default sarà possibile installare impianti per produrre energia da fonti rinnovabili, mentre sarà necessaria l'autorizzazione, seppur con procedure semplificate, per gli edifici considerati beni culturali."



Anche il comune di Rimini sta lavorando per introdurre la possibilità di una maggiore flessibilità per l'installazione del fotovoltaico in centro storico. "L'obiettivo, pur tutelando le caratteristiche estetiche del centro storico, è di consentire la produzione di energia a livello diffuso anche nel cuore antico della nostra città, a vantaggio non solo di chi abita in centro, ma soprattutto delle tantissime attività commerciali e dei pubblici esercizi, costretti in questi mesi a fare i conti con bollette quasi raddoppiate per i noti e vertiginosi rincari dei costi dell'energia. Il drammatico conflitto in corso in Ucraina ha reso urgente e non più rinviabile una necessità che era già nota a più: occorre semplificare e agevolare le forme di produzione di energia alternativa e pulita. Il Comune di Rimini, anticipando e condividendo la linea che oggi anche Roma sostiene, è pronto a dare un segnale importante in questa direzione"