Come riconoscere la disbiosi intestinale: 4 sintomi da non sottovalutare

Mal di pancia.

La disbiosi intestinale, ossia un’alterazione del normale equilibrio della flora batterica che popola l’intestino, è una condizione decisamente diffusa in Italia. A soffrirne sono moltissime persone, che spesso non ne sono consapevoli o comunque non sanno come affrontare tale problematica, che può diventare alquanto debilitante e fastidiosa. A causare la disbiosi intestinale possono essere molteplici fattori, sicché è piuttosto complicato rintracciarne le cause. Quel che è certo è che riconoscere tale condizione è il primo passo per ritrovare il proprio benessere generale e vale dunque la pena capire quali siano i sintomi che si associano alla disbiosi intestinale.



Vediamo allora insieme quali sono le manifestazioni da non sottovalutare, che nella maggior parte dei casi dipendono proprio da un disequilibrio del microbiota intestinale.



#Diarrea o stitichezza



Un primo sintomo della flora batterica alterata è la diarrea: disturbo diffuso, che come ormai sappiamo può avere origine anche da altri fattori. Spesso e volentieri però, la comparsa di feci liquide associate spesso a mal di pancia e sensazione di dover correre il bagno è sintomo di disbiosi ossia di un’alterazione del microbiota intestinale. In sostanza, la diarrea compare nel momento in cui l’intestino è popolato da batteri nocivi che contrastano l’azione di quelli buoni. È per tale ragione che per risolvere questo disturbo in modo naturale viene spesso consigliata l’assunzione di probiotici, che hanno proprio la funzione di riequilibrare la flora batterica.



Bisogna tuttavia precisare che in alcune persone può accadere l’esatto opposto e che si manifesti stipsi come conseguenza di una disbiosi intestinale. Anche la stitichezza è il sintomo di un’alterata funzionalità dell’intestino.



#Colite e dolori addominali



La disbiosi intestinale provoca spesso e volentieri anche colite e dolori a livello addominale: il classico mal di pancia, che può diventare talvolta debilitante e cronico. Questo accade perché la flora batterica naturale è alterata e non riesce dunque a svolgere le sue funzioni protettive nei confronti della mucosa intestinale. Ne consegue che l’intestino risulta più esposto al rischio di infezioni ed infiammazioni, che provocano dolore e fastidio a livello addominale.

#Pancia gonfia e meteorismo



Tra le numerose funzioni che svolge la flora batterica intestinale troviamo anche quella di digerire gli alimenti. In caso di disbiosi però questa risulta alterata e dunque non è più in grado di funzionare correttamente. Può dunque capitare, e non è di certo raro, che all’interno del tratto gastro-enterico si accumulino grandi quantità di gas e che di conseguenza le pareti dell’intestino si distendano. Ecco che la pancia dunque si gonfia e che compaiono fenomeno alquanto fastidiosi come meteorismo e flatulenza.



#Sensazione di cattiva digestione



In alcuni casi la disbiosi intestinale provoca anche la sensazione di non riuscire a digerire correttamente i cibi. Questo accade perché se l’intestino non funziona correttamente lo stomaco ne risente di conseguenza e si avverte una sorta di pienezza gastrica, talvolta associata a nausea, eruttazione frequente e via dicendo.

In presenza di questi sintomi, conviene adottare delle strategie per ripristinare la flora intestinale: assumere dunque probiotici, attenersi ad una dieta leggera ed equilibrata, fare attività fisica.