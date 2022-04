Calcio giovanile, Gabicce Gradara: vittoria con poker per i Giovanissimi 2007

Sport

Gabicce Mare

| 09:17 - 21 Aprile 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

In campo nella settimana pasquale le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara (a riposo solo i Giovanissimi 2008). Il bilancio è di una vittoria e due pareggi.

JUNIORES

Santa Veneranda – Gabicce Gradara 1-1

Pareggio in rimonta per il Gabicce Gradara. Complici i primi caldi la partita nel primo tempo si gioca a ritmi bassi. Vantaggio del Santa Veneranda su rigore al 27’ del primo tempo. Nella ripresa c’è più vivacità, la squadra di casa esercita una supremazia territoriale ma la difesa ospite fa buona guardia e a fil di sirena arriva il pareggio della squadra di Bartolini con Magi Andrea (2002) a segno su punizione magistrale dal limite con palla all’incrocio, imprendibile per il portiere.

Prossimo match giovedì alle ore 19,30 al Magi (in anticipo) contro la Forsempronese.

GABICCE GRADARA: Francolini, Granci, Mancini, Semprini, Ferraro (11’ st. Ferretti), Cecchini, Magi Andrea (2004), Magi Luca (31’ st. Petese), Galaffi, Finotti, Magi Andrea (2002). A disp. Casali, D’Angeli. All. Bartolini.

ALLIEVI

Gabicce Gradara – USAV Pisaurum 2-2

Il Gabicce Gradara non va oltre il pari contro l’Usav Pisaurum. Dopo i primi tentativi di andare a segno con Simoncelli e Gaggi, al 7′ la rete del vantaggio di Fuzzi, lesto ad approfittare di una palla vagante. L’Usav si fa pericoloso al 22′ con un tiro dalla distanza di Santini parato da Nobile. Il pareggio al 34′: Gabucci conquista la palla, si presenta davanti a Francolini e non sbaglia: 1-1. Prima del riposo, su punizione Simoncelli prova a riportare in vantaggio il Gabicce Gradara.

Nel secondo tempo la squadra locale sembra meno brillante e si fa pericolosa solo al 55′ e 70′ con Gaggi, ma il portiere Solida para. Al 75′ l’Usav sfiora il gol con Marinelli: Della Chiara salva. Risponde poco dopo il Gabicce Gradara. Giangregorio tutto solo davanti al portiere si fa respingere il tiro in angolo. Gli ospiti rispondono con Forlani il cui tiro viene parato da Francolini. All’85’ il Gabicce Gradara si procura il calcio di rigore per fallo di mano di Marinelli su tiro di Gaggi. Rigore ed espulsione del difensore. Sul dischetto capitan Semprini non sbaglia: 2-1 Allo scadere l’ Usav pareggia nuovamente con Gallo lesto in area di rigore ad approfittare di una palla vagante: 2-2.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in casa, domenica 24 aprile alle ore 11:00 contro il New Academy

GABICCE GRADARA: Francolini, Della Chiara, Bacchini (1′ s.t. Giangregorio), Mancini (39′ s.t. Battistelli ) , Semprini, Morini, Fuzzi, Petese (13′ s.t. Moutatahhir) , Gaggi, Simoncelli (25′ s.t. Caico), Finotti. A disp.: Nobile, Andreani, Franca. All. Alessandro Magi.

GIOVANISSIMI 2007

Gabicce Gradara – Nuova Montelabbate 4 – 0

Partita mai in bilico per la squadra di Campanelli con il portiere Ricci praticamente inoperoso. Diverse le occasioni da gol con Bergamini, Pontellini e Della Costanza fino ad arrivare al 30′ quando finalmente Bergamini con un tiro al limite dell’area piccola realizza l’1-0. Al 7′ del secondo tempo sempre Bergamini confeziona la sua doppietta personale. Al 18′ palla lunga di Boccalini sulla fascia destra per Bergamini che crossa in area dove Mboup pen piazzato realizza il gol del 3-0; al 25′ gol fotocopia del precedente con gli stessi interpreti e Mboup a chiudere la partita sul 4-0. Da evidenziare al 30′ un rigore assegnato al Montelabbate per una mano in area di Rossi ma il tiro va alto. La squadra di Campanelli è sempre al secondo posto in classifica a tre punti dalla leader Nuova Altofoglia.

GABICCE GRADARA: Ricci, Buccino (10’st. Boccalini), Del Bene, Gaudenzi (10′ st. Sciuto), Pataracchia, Rossi, Della Costanza (10’st. Mboup), Magi Filippo (15’st. Cipelli), Pontellini (10’st. Sarli), Farroni (15’st. Cangini), Bergamini. All Campanelli.

Prossima partita Usav Pisaurum- Gabicce Gradara domenica 24 aprile alle ore 11.