Basket giovanile, l'U19 RBR/Angels ad un passo dalle Finali Nazionali

| 21:14 - 20 Aprile 2022

Alessandro Scarponi (Foto De Luigi).



Prosegue in maniera trionfale la cavalcata dell'U19 Eccellenza targata RBR/Angels Santarcangelo che dopo la sofferta vittoria sul campo di Ferrara per 57-58 nella quarta giornata della seconda fase si porta ad una sola vittoria dalla qualificazione diretta alle Finali Nazionali, in forza del primo posto a quota 20 punti con un distacco di 8 punti sull'inseguitrice Fidenza e solo 4 giornate ancora da disputare.

Entrambe le squadre partono forte ed il primo quarto si trasforma subito in un botta e risposta da ambo i lati. RBR/Angels, però, nel secondo quarto aumenta la pressione in difesa forzando tanti errori e correndo in contropiede per sigillare apparentemente la partita. Dopo l’intervallo, tuttavia, i padroni di casa non ci stanno ed infilano un parziale che cambia del tutto il risultato, mettendo i gialloblù all’angolo sotto di cinque lunghezze.

Nell'ultimo quarto i riminesi danno tutto, cercando un passo alla volta di rimanere in partita e ricucire il gap: RBR/Angels vince una partita tanto bella quanto sofferta grazie a Scarponi e ad un glaciale Buzzone che sul -1 ruba un pallone importantissimo, subisce fallo ad 1" dalla fine e segna entrambi i tiri liberi.

Il tabellino

Vis 2008 Ferrara-RBR/Angels Santarcangelo 57-58

FERRARA: Dalpozzo 2, Giovinazzo 2, Romondia 10, Fabbri NE, Husam 3, Zanirato, Telese, Simonetti 21, Frigatti, Cavicchi 2, Yarbanga 7, Ouattara 10. All. Spettoli.

RBR/ANGELS: Carletti 2, Nuvoli, Mancini 4, Scarponi 31, Fabiani 6, Buzzone 7, Amati 3, Rossi 5, Karpuzi, Mari, Macaru. All. Ferrari.

PARZIALI: 12-13, 22-36, 43-38