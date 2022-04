I bonus senza deposito: un marketing che ancora funziona?

Attualità

17:12 - 20 Aprile 2022

Internet ci ha portato un numero enorme di vantaggi. Potrebbe non bastare lo spazio su questa pagina per elencare le cose che ognuno di noi fa oggi, in maniera del tutto naturale, usando un collegamento sul web. Talmente scontato che quasi non ci si rende conto di essere connessi alla rete.



I vantaggi non sono solo a livello di singola persona ma anche per tutti coloro che vogliono realizzare delle idee imprenditoriale. Che siano merci o servizi, oggi chiunque, abbattendo drasticamente i costi fissi, potrebbe potenzialmente avviare una propria idea proponendola sul web.



All’aumentare di così tante iniziative anche le tecniche di marketing sono cambiate. Ne sono nate di nuove, come quelle illustrate qui, mentre altre non hanno retto il passo con la tecnologia ma molte si sono evolute per adattarsi alla nuova realtà proposta dal web.



Una tecnica di marketing invece continua però a cambiare adattandosi velocemente: l’omaggio. Regalare qualcosa a un potenziale acquirente, che sia il campione di un prodotto o la prova gratuita di un servizio, funziona sempre grazie a quella parola magica che fa da potente calamita: gratis.

Alle radici della tecnica dell’omaggio



Omaggio, gratuito, gratis tutte parole che risvegliano un forte senso di desiderio e voglia di possesso dal profondo dell’animo umano. Lo aveva capito già nel 1886 il giovane Claude C. Hopkins, all’epoca era al suo primo impiego come contabile presso una ditta che vendeva attrezzi per pulire i tappeti.



L’azienda gli chiese se avesse qualche idea per risollevare le vendite e lui, che forse aveva già intuito il potere della parola omaggio, decise di regalare un campione gratuito dei prodotti dell’azienda ai rivenditori in cambio di una pubblicità nella vetrina dei negozi. Grazie anche al messaggio promozionale accattivante non solo riuscì a far impennare le vendite del prodotto ma gli si aprirono le porte del mondo della pubblicità.



Hopkins aveva appena inventato la promozione con il campione omaggio, una tecnica che utilizzerà anche per altre aziende successivamente. Hopkins non c’è più ma i suoi insegnamenti in fatto di comunicazione e promozione continuano a essere studiati e applicati. Oggi le sue tecniche si adattano perfettamente al progresso tecnologico della nostra era.



Un settore dove questa tecnica viene applicata con successo è quella del gioco online. Nonostante la legislazione italiana sia molto severa, regolamentando anche il tipo di messaggi pubblicitari, la tecnica dell’omaggio nel settore dei casinò online, continua a essere ampiamente utilizzata. Sono i famosi casino con bonus senza deposito, gli operatori che fanno dei regali ai nuovi clienti.



Bonus benvenuto senza deposito mito o realtà?



Come ci viene spiegato nella guida che si può leggere a questa pagina, dietro l’espressione bonus benvenuto senza deposito, si cela un mondo molto articolato. Offerte e regole che, un giocatore attento e con spirito di osservazione può sfruttare facilmente a suo vantaggio.



La saggezza popolare ci dice che “nessuno regala niente” e quindi l’invito sarebbe quello di diffidare da questi regali. In realtà bisogna ammettere, fortunatamente, che questa è una tecnica di marketing che funziona. Essa fornisce vantaggi sia al casinò o bookmaker che al giocatore stesso.



I casinò online hanno due scogli principali per acquisire un nuovo cliente: farlo iscrivere e convincerlo a provare i giochi. Per questo motivo regalare un piccolo credito, che potrebbe anche tramutarsi in denaro reale da prelevare, generando un vero profitto a costo zero per l’utente, è una proposta che ingolosisce parecchio.



Con una giusta campagna marketing, facendo leva su sentimenti tipici dell’essere umano, il regalo e la possibilità di guadagno senza rischi, i casinò possono offrire una certa somma da giocare sui tavoli verdi o altri giochi, in cambio dell’iscrizione al proprio portale.



La tecnica funziona molto bene e oggi il settore del gioco a distanza vive un eccezionale momento di popolarità da quando il primo casinò online aprì i suoi battenti sulla rete internet.



Tuttavia, i bonus benvenuto senza deposito sono davvero così come vengono descritti o sono solo specchietti per allodole? È possibile per un giocatore comune riuscire a tramutare questo tipo di regalo in denaro reale?



Cosa sapere su queste promozioni



Come si intuisce: i casinò non sono enti di beneficenza e non regalano soldi. Quello che viene dato è un credito spendibile su tutti o su una parte dei tavoli e giochi proposti.



Per ottenere il credito gratis da usare, all’utente non viene chiesto nessun dato finanziario particolare. Il bonus si ottiene aprendo un account e verificandolo tramite l’invio di un documento, come legiferato dall’ADM, Agenzia Dogane e Monopoli, ente italiano che rilascia le licenze e sorveglia sull’operato dei casinò online.



Un bonus può essere erogato come credito per giocare, in genere una cifra tra i 5€ e i 20€, o in forma di giocate sulle slot machine. Sono i cosiddetti free spin che a loro volta potrebbero generare delle vincite ancora erogate sotto forma di credito per giocare.



Come monetizzare il credito omaggio ricevuto



Se un utente, che sia un neofita oppure già pratico di gioco d’azzardo sul web, apre un conto per prendere un bonus senza deposito lo fa per un semplice motivo: riuscire a tramutarlo in denaro reale.



Questo concetto è ben chiaro ai casinò. Questi hanno introdotto nel tempo una serie di accorgimenti per evitare che la somma omaggio diventi una facile preda da parte dei furbastri di turno. Contemporaneamente deve permettere all’utente di prendere confidenza con la piattaforme fornendogli il giusto mix di divertimento e soddisfazione nel tentare la fortuna.



Come da regolamento ADM, i termini e le condizioni di ogni promozione proposta da un casinò online italiano, devono essere chiaramente ben specificate. Basta leggerle per capire come tentare di tramutare queste somme in denaro reale.



I casinò, infatti, pongono condizioni da rispettare come: numero massimo di giorni entro i quali il bonus può essere utilizzato; tipi di giochi sui quali è possibile usarlo; somma massima prelevabile proveniente dalle vincite ottenute partendo da un bonus; requisito di scommessa ovvero la somma totale che il bonus deve generare per poter essere prelevato.



Se tutti questi punti sono abbastanza chiari è l’ultimo che spesso lascia spiazzati. Il requisito di scommessa non è un deposito da effettuare per poter poi prelevare il tutto indietro con la somma bonus inclusa. Con il requisito di scommessa il casinò chiede al giocatore di generare una somma, tra vincite e perdite, pari a un certo numero di volte il bonus iniziale. Detto in parole ancora più chiare: il bonus deve essere giocato un numero minimo di volte e dopo di prelevano le vincite rimanenti.



Un bonus di benvenuto senza deposito di 5€ con requisito pari a 20 volte indica che la somma iniziale deve generare 100€ di movimentazione di denaro. Raggiunto questo montante la somma rimanente è prelevabile. Se invece non la si raggiunge, perdendola interamente, nulla sarà dovuto dall’utente al casinò.



Bonus senza deposito 2022: qualche pensiero finale



I casinò online vivono un momento di assoluta popolarità. Il gioco online è economico poiché si può anche puntare partendo da pochi centesimi di euro. I casinò con bonus senza deposito sono degli ottimi punti di partenza con la sola raccomandazione di utilizzare sempre quelli che detengono regolare licenza italiana emessa dall’ADM – AAMS per un ambiente sicuro e controllato.