Parcheggi area "ex nuova Questura": si apre il 1 luglio

Attualità

Rimini

| 16:11 - 20 Aprile 2022

I lavori di realizzazione del parcheggio inizieranno nel mese di maggio, foto di repertorio.

Via libera dalla Giunta comunale all’istituzione del nuovo parcheggio da realizzare nell’area “ex nuova Questura”, nuovo spazio di sosta che sarà utilizzato in via sperimentale a servizio delle strutture alberghiere. L’intervento si rende possibile dopo l’acquisizione e la presa in carico da parte del Comune dell’area tra via Ugo Bassi e via Lagomaggio, e consentirà di mettere a disposizione un importante spazio di parcheggio a servizio di quell'ampio quadrante di città che da via Roma arriva fino a Marina Centro. Così come già annunciato, il parcheggio avrà una capienza di 104 posti che saranno destinati agli alberghi che ne faranno richiesta attraverso la sottoscrizione di un abbonamento stagionale, così come già avviene per il parcheggio Chiabrera. I lavori di realizzazione del parcheggio inizieranno nel mese di maggio per essere operativo dal 1° di luglio e fino al 31 agosto.