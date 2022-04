Giornata di festa a Mercato Saraceno, inaugurate due strutture scolastiche

Attualità

Mercato Saraceno

| 15:12 - 20 Aprile 2022

Inaugurazione del nido con con il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Scuole e strutture per l'infanzia più sicure, moderne e accoglienti, grazie alla programmazione condivisa tra Regione e territori. Giornata di festa a Mercato Saraceno, nella provincia di Forlì-Cesena, con un doppio appuntamento per tenere a battesimo servizi educativi e scolastici nuovi o ristrutturati, grazie ai finanziamenti regionali. Prima tappa a Bora, piccola frazione al confine con il comune di Cesena, per l'inaugurazione e intitolazione del nuovo nido d'infanzia condiviso - 'Piccole impronte' il nome scelto dai genitori, consultati on line -, alla presenza della sindaca di Mercato Saraceno, Monica Rossi, e del sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. Con loro, anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, le autorità locali e il Vescovo di Cesena-Sarsina, Douglas Regattieri. A seguire, insieme alla sindaca Rossi, Bonaccini è andato alla scuola secondaria di primo grado 'Filippo Zappi', nel centro storico di Mercato Saraceno, dopo i lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza sismica e adeguamento energetico realizzati con contributi regionali superiori ai 700mila euro. "Investire sui servizi educativi e per l'infanzia e sulle scuole rappresenta senza dubbio una priorità e una iniezione di fiducia per un presente e un futuro che possano essere diversi", ha detto Bonaccini.