Elisa, Blanco, Litfiba, De Gregori e Venditti. Alcuni nomi dell'Arena della Regina

| 14:21 - 20 Aprile 2022

Da sinistra il Vicesindaco Alessandro Belluzzi, la Sindaca, Franca Foronchi, Willie Sintucci e Claudia Rufer.

Presentato stamani (20 aprile 2022) in conferenza stampa, presso il Palazzo del Turismo, il cartellone degli eventi estivi della Arena della Regina di Cattolica. Ad illustrare gli appuntamenti la Sindaca, Franca Foronchi, il Vicesindaco ed Assessore al Turismo e Grandi eventi, Alessandro Belluzzi, la Dirigente di Palazzo Mancini, Claudia Rufer, e Willie Sintucci per la Pulp Concerti.



LE DATE ANNUNCIATE: Irama (ven 8 luglio, 21.15); Angelo Pintus (sab 9 luglio, 21.15); Elisa (ven 15 Luglio, 21.00); Francesco De Gregori ed Antonello Venditti (sab 16 luglio, 21.00); Achille Lauro (sab 23 Luglio, 21.00 ); Marracash (sab 30 luglio, 21.30); Blanco (sab 6 Agosto, 21.00) (SOLD OUT); Pinguini Tattici Nucleari (sab 13 Agosto, 21.15 ); Andrea Pucci (gio 18 Agosto, 21.15); Litfiba (sab. 20 Agosto, 21.00).



LE DICHIARAZIONI. “L'Arena della Regina - spiega la Sindaca Foronchi - si conferma una “piazza artistica” di qualità tra le più importanti del panorama musicale italiano. Grazie al lavoro improntato dal settore turistico di Palazzo Mancini ed alla offerta presentata dalla Pulp Live Concerti, siamo in grado di presentare un cartellone di appuntamenti capaci di soddisfare un pubblico trasversale. Dopo due anni di ristrettezze e di limitazioni legati all’emergenza sanitaria, con il settore artistico che ne ha sofferto in modo particolare, presentiamo eventi che richiedono uno sforzo organizzativo importante. Non era facile riproporsi ad alti livelli e far approdare a Cattolica anche in questa annata nomi ed eventi di questo calibro. Prosegue il lavoro e l’impegno è massimo da parte di tutti gli attori in campo per presentare una Cattolica sempre più attrattiva. Siamo sicuri che di questo sforzo organizzativo ne beneficerà tutta la comunità, che la città e gli operatori saranno capaci, come sempre, di accogliere i nostri ospiti con il calore tipico della Romagna, valore aggiunto che ci contraddistingue da sempre”.



“Il programma artistico dell'Arena della Regina - aggiunge l'Assessore Belluzzi - rappresenta davvero la ciliegina sulla torta per una più ampia visione politica della città che vuole candidare Cattolica quale "Regina della Musica" dell'estate 2022. I grandi nomi che si alterneranno in Piazza della Repubblica fanno parte di un progetto complessivo che intende animare con eventi di qualità e far vivere più piazze in vari punti della nostra cittadina. Per questo si sta lavorando ad esempio per la Piazza del Mercato Coperto ad un cartellone di esibizioni da svolgersi nei martedì sera e dedicati al ballo ed alle tradizionali orchestre di liscio. L’atmosfera anni ‘80/’90, invece, rivivrà nella Piazza I° Maggio con un calendario di live che si sta approntando. Ci sarà spazio anche per la musica Jazz e la tradizione locale. La buona musica, insomma, sarà la protagonista e la colonna sonora della estate a Cattolica. Abbiamo investito nell’intrattenimento musicale come prodotto turistico insieme agli appuntamenti dedicati all’enogastronomia ed a quelli sportivi. La volontà è quella di avere una città sempre viva ed attrattiva con manifestazioni di richiamo capaci di soddisfare un pubblico trasversale”. Biglietti online su: www.ticketone.it - www.ciaotickets.com